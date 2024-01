Ce samedi 13 janvier 2024, Matante Rosina commence à ranger sa véranda et à rentrer tous ses anthuriums à l'intérieur. Même si elle le fait sous la pluie, elle ne veut pas en perdre un seul. En effet, dans l'est, le temps est bien pluvieux à l'approche de futur Belal. Elle pense qu'ailleurs le temps est moins maussade et même plus sec mais ça risque de changer dans l'après-midi. (photo rb/www.imazpress.com)