Belal : la reprise des classes décalée pour dix écoles de l'académie

Les cours reprendront normalement dans les écoles, collèges et lycées de l’académie à compter du lundi 22 janvier 2024, annonce le rectorat ce dimanche soir. Toutefois, sur décision des maires concernés, la reprise des classes est décalée pour les élèves de 10 écoles de l’académie (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

- À Saint-Benoit : l’école primaire Denise Salaï, la reprise se fera lundi en fin de matinée, à 11h30, et les écoles maternelles André Hoareau et Les Orangers accueilleront leurs élèves à partir du mardi 23 janvier.



- À Saint-Joseph : les écoles primaires La Crête 1, Les Cryptomérias, Matouta, La plaine des Grègues et Lenepveu accueilleront les élèves à partir du mardi 23 janvier.



- À Saint-Pierre : l’école maternelle Pierre Lagourgue restera fermée jusqu’à jeudi 25 janvier, en raison de travaux de remise en état.



- À Saint-Philippe, la rentrée est également reportée à mardi pour l’école primaire Maurice et Katia Kraft, en raison de problèmes d’alimentation en eau.



Par ailleurs, les élèves du collège de la Marine à Saint-Joseph sont invités à venir avec un sandwich ou un repas froid pour leur premier jour de classe, le temps de la remise en fonctionnement du service de restauration.



"Concernant les transports scolaires, même si la situation générale est stabilisée, certains circuits peuvent avoir été modifiés ou ne pas être assurés par les transporteurs. Les familles des élèves transportés sont donc invitées à prendre connaissance sur les sites des intercommunalités, de l’état du réseau de transport qui dessert la prise en charge de leur enfant" précise l'Académie.



Enfin, il est recommandé aux parents de faire partir leur enfant à l’école avec une gourde d’eau et éventuellement un encas.



"Malgré cette situation complexe, le recteur de région académique souhaite une bonne reprise à l’ensemble des élèves et de la communauté scolaire" écrit le rectorat.