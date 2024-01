Belal : Sudéau fait le point sur son réseau d'eau

Les équipes de Sudéau interviennent depuis ce mardi matin pour faire l’état des lieux des différentes installations et, dès que les conditions météorologiques le permettent interviendront sur les différents captages. Nous publions le communiqué ci-dessous (photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Commune du Tampon

Les captages de Pont du Diable, les Hirondelles, Edgard Avril et Dassy sont bouchés. Une intervention, via l’hélicoptère est d’ores et déjà programmé– les interventions ne se feront que si la sécurité de nos agents est optimale.

Des manques d’eau se font sentir sur une grande partie de la commune du Tampon.

Commune de L’Entre-Deux :

Des manques d’eau sont possible suite à la coupure EDF sur notre station de traitement d’eau potable. Des manques d’eau se font sentir sur le secteur d’Argamasse.

Nous avons perdu l’alimentation électrique sur notre usine de traitement d’eau Paille en Queue. Des manques d’eau auront lieu sur l’ensemble de la commune.

Commune de Saint-Joseph :

Nous n’avons plus d’électricité sur différents secteurs sur nos pompes permettant l’alimentation en eau.

Des manques d’eau ont lieu sur les secteurs de La Crête, Delbon, Jean Petit, Grand Coude.

Commune de Saint-Philippe :

Seul le secteur alimenté par la station ravine Ango subit actuellement des manques d’eau.

Dès la levée de l’alerte rouge et le passage en phase de sauvegarde, nos équipes se rendront sur le terrain afin de faire un état des lieux exhaustif et d’aller déboucher les captages si les conditions météorologiques le permettent.

Recommandations sur la qualité de l’eau

Sur l’ensemble du Département, et selon les recommandations de l’ARS, il est préférable de ne pas consommer l’eau du robinet pour la boisson et la préparation des aliments. Il faut préférer la consommation d’eau embouteillée ou, à défaut, de faire bouillir au préalable l’eau du robinet au moins 3 minutes.

Nous tiendrons informé nos abonnés par voie de presse, par mail, et sur notre site internetwww.sudeau.re de l’évolution de la situation.