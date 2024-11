Bheki circule au nord de Rodrigues, une météo dégradée attendue à La Réunion

Bheki est toujours au stade de forte tempête tropicale ce mercredi 20 novembre 2024, malgré un léger affaiblissement. La tempête est passée à proximité de Rodrigues dans la nuit. Le système devrait passer au sud de La Réunion jeudi matin, au stade de dépression. Une dégradation des conditions météorologiques, notamment pluvieuse, devrait cependant intervenir à partir de ce mercredi soir (Capture d'écran earth.nullschool)

"L'influence de Bheki pourrait se faire sentir jusqu'en matinée de vendredi mais l'ampleur restera encore à préciser en fonction de la trajectoire finale du système" détaille Météo France.

A Rodrigues, le système est passé à proximité nord de l'île est envisagé au cours de la nuit , accompagné d'une dégradation des conditions météorologiques.

Des vents forts, des pluies soutenues et une mer dangereuse sont survenus dans la nuit. Les conditions météorologiques devraient rester dégadrées jusqu'à plus tard dans la journée.



"A Maurice, une dégradation du temps est attendue entre mercredi et jeudi matin, accompagnée d'une mer dangereuse", ajoute Météo France.



Les habitants sont invités à suivre l'évolution du système via le service météorologique national mauricien.

- Voici les intensités et positions prévues pour la tempête Bheki -

Centre positionné le 20/11 à 16h locales, par 19.5 Sud / 59.9 Est.

Dépression se comblant,

Centre positionné le 21/11 à 16h locales, par 22.1 Sud / 55.1 Est.

Dépression résiduelle,

Centre positionné le 22/11 à 16h locales, par 24.0 Sud / 52.9 Est.

Dépression résiduelle,

Centre positionné le 23/11 à 16h locales, par 26.9 Sud / 51.4 Est.

- Peut-être un nouveau système après Bheki -

Sur l'extrême nord-est du bassin, une nouvelle tempête tropicale pourrait se former en fin de semaine, prévient Météo Frane. "Le risque de cyclogenèse se maintient à partir de vendredi tout en restant très faible (inférieur à 10%). Ce risque pourrait encore augmenter en fin de week-end, voire en début de semaine prochaine" terminent les météorologues.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com