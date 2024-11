La forte tempête tropicale Bheki accélère vers le sud-ouest et continue de s'intensifier

Ce vendredi 15 novembre 2024, le deuxième système de la saison Bheki est passé au stade de forte tempête tropicale. Une tempête qui "devrait accélérer temporairement vers le sud-ouest aujourd'hui et samedi avant de ralentir dimanche", indique Météo France. Bheki devrait s'intensifier plus ce week-end et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical. Il n'y a pour l'heure pas d'alerte cyclonique pour La Réunion.

La tempête tropicale Bheki continue de se déplacer en direction du sud-sud-ouest, à plus de 550km au sud-est de Diego Garcia.

Il est encore trop tôt pour prévoir d'éventuels impacts sur les terres habitées, "le système étant prévu rester loin des terres habitées jusqu'à dimanche au moins", indique Météo France.

En début de semaine prochaine, Rodrigues pourrait entrer dans la zone d'influence du système. Les habitants de Rodrigues sont donc invités à suivre l'évolution du système.

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

Forte tempête tropicale numéro 3

(BHEKI)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 95 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 130 km/h.

Pression estimée au centre: 985 hPa.

Position le 15 novembre à 04 heures locales: 11.2 Sud / 75.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2400 km au secteur: est-nord-est

Distance de Mayotte: 3340 km au secteur: est

Déplacement: sud-sud-ouest à 11 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 16/11 à 04h locales, par 13.5 Sud / 73.4 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 17/11 à 04h locales, par 15.3 Sud / 70.3 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 18/11 à 04h locales, par 16.4 Sud / 68.3 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 19/11 à 04h locales, par 17.0 Sud / 66.8 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 20/11 à 04h locales, par 17.4 Sud / 63.6 Est