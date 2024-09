Bien-être : un coup de pinceau pour exprimer les émotions des enfants

La SPL Opé s’associe à l’association Vivons nos talents, dans le cadre d’un nouveau partenariat, pour aider les enfants à identifier et exprimer leurs émotions à travers la peinture. "Cette nouvelle collaboration vise à accompagner l’éducation émotionnelle des enfants par des activités artistiques" notent les deux partenaires dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo SPL Opé)

La SPL Opé, engagée dans le bien-être des plus jeunes, annonce fièrement son partenariat avec l’association Vivons nos talents, dédié à la connaissance de soi, des talents et des aspirations des enfants. Ensemble, ils lancent une initiative innovante visant à offrir aux enfants des activités artistiques où ils peuvent apprendre à reconnaître, comprendre et exprimer leurs émotions à travers la peinture. Il s’agit de créer un environnement bienveillant et stimulant, où l’enfant est libre d’explorer et de comprendre ses émotions.

Cette collaboration repose sur une conviction commune : les enfants doivent être encouragés à explorer leurs émotions dès leur plus jeune âge, afin de favoriser leur bien-être et leur développement personnel. Grâce à des ateliers de peinture sur-mesure, les enfants pourront utiliser l’art comme un moyen d'expression libérateur, tout en apprenant à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent.

Dans le cadre de ce partenariat, des ateliers créatifs seront organisés au sein des structures d’accueil de la SPL OPÉ, sur les temps périscolaires de fin de journée. Ces ateliers offriront aux enfants l’opportunité de se connecter à leurs émotions, guidés par des professionnels en art-thérapie. Chaque enfant pourra choisir un thème émotionnel, comme la joie, la peur, la tristesse ou la colère, et traduire son ressenti en une création artistique unique.

"Nous croyons fermement que l’éducation émotionnelle est un pilier essentiel dans le développement de l’enfant. En nous associant avec l’association Vivons nos talents, nous pouvons offrir aux enfants une approche ludique et participative pour naviguer dans leurs émotions. L’art, et plus particulièrement la peinture, est un puissant moyen de communication non verbale pour les enfants qui n’ont parfois pas encore les mots pour exprimer ce qu’ils ressentent. Cette collaboration va permettre aux enfants d’extérioriser leurs sentiments de manière artistique, de développer leurs compréhensions des émotions de soi et des autres, tout en développant leur créativité individuelle. À travers ce partenariat, nous voulons donc aider les enfants à développer leur intelligence émotionnelle, un atout indispensable pour leur avenir", affirme Jean-Max Boyer, Président Directeur Général de la SPL OPÉ.

Investir sur la jeunesse pour porter l’ambition d’un avenir prometteur

Depuis 2020, la SPL Opé conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Avant et après l’école, les mercredis ou pendant les vacances, près de 4 000 enfants bénéficient d’activités leurs permettant de prendre confiance en eux et de s’ouvrir au Monde. Dotée d’une politique inclusion, la SPL OPÉ accueille 40 enfants en situation de handicap.

Société à taille humaine, les 300 collaborateurs de la SPL OPÉ participent quotidiennement au bien-grandir des enfants. Ils œuvrent avec bienveillance, pour animer les moments de vie, hors période scolaire, de la maternelle à l’élémentaire. Le programme pédagogique mis en place par la SPL Opé consiste à faire vivre des expériences uniques, dans le respect du rythme des enfants : éveil, apprentissage, émerveillement et surtout moment de rigolade.