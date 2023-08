Bilan routier : 495 infractions, 194 excès de vitesse et 16 conduites en état d'ébriété

Pour le week-end du 4 au 6 août 2023, au total, 495 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 194 excès de vitesse et 16 conduites en état d'ébriété ont été relevées. Nous publions ci-dessous le communiqués de la police et de la gendarmerie (photo : rb/www.imazpress.com)

- Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département plusiers opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 04/08/2023 au 06/08/2023 permettant de relever 122 infractions dont 33 délits :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 4 (taux compris entre 0,46 et 0,89 mg/l d'air expiré)

- défaut de permis de conduire : 10

- défaut d'assurance :12

- refus d'obtempérer :0

112 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 89 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 6

- défaut de port de casque : 4

- défaut de contrôle technique : 10

- Utilisation du téléphone au volant : 4

- autres : 50

- Côté gendarmerie -

Poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie sur les routes de l’île, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés les personnels de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie, ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités sur les routes de l’île, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 21

NOMBRE D INFRACTIONS : 373

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 12



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 12

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 04

NOMBRE D’IMMOBILISATION- FOURRIÈRE : 62 dont 02 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 13

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 05

NOMBRE DE VITESSES : 194 dont 06 avec interception.

NOMBRE DE NON-PORT CEINTURE : 06

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 17

NOMBRE DE NON-RESPECT DE PRIORITÉ : 10

NOMBRE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE : 01

NOMBRE DE NON-RESPECT DE CIRCULATION : 24

NOMBRE DE NON-PORT DE CEINTURE : 09

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENTS : 08

NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 05

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 01

NOMBRE DE NUISANCES SONORES : 20

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 07

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 23

NOMBRE DE NON-MUTATION CARTE GRISE : 10

NOMBRE DE DÉFAUT D’ÉCLAIRAGE OU DÉFECTUEUX : 01

NOMBRE DE STATIONNEMENT GÊNANT OU INTERDIT : 01

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 02 (Identifiés)

- Faits particuliers -

Le dimanche 06 août 2023 en matinée, les motocyclistes de la B.Mo St-Paul appuyés par les personnels de la Réserve ont procédé à un contrôle des flux sur l'aire du Tabac situé sur la route des Tamarins où un rassemblement festif se déroulait en toute illégalité.

Une quarantaine de véhicules ont été contrôlés entraînant la constatation de 13 infractions : 1 permis de conduire annulé, 2 défauts d'assurance, 3 plaques d'immatriculation non-conforme, 2 pneumatiques lisses, 1 siège enfant non-homologué, 2 défauts de contrôle technique, 2 non-mutation de carte grise.

CARTON ROUGE

Le samedi 05 août 2023 à 12h50, une patrouille de personnels de la Réserve Opérationnelle constate qu'un automobiliste contourne un rond-point de la R.N.7 à CAMBAIE, à contresens.

En dépit de l'utilisation des équipements réglementaires (gyrophares et deux tons), le conducteur refuse d’obtempérer aux sommations d’arrêt en circulant à une vitesse excessive. Le véhicule est intercepté quelques kilomètres plus loin, le chauffard est interpellé et remis immédiatement aux motocyclistes de la B.Mo St-Paul.

Les motocyclistes constatent que l’individu est sous l’empire d’un état alcoolique et sous l’emprise de stupéfiants. Suite à son refus d’obtempérer caractérisé et aux dépistages positifs à l’alcool et aux stupéfiants, le conducteur est placé en garde à vue.

Le mis en cause explique son comportement par le fait de ne pas avoir souscrit de contrat d’assurance pour sa voiture. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate et son véhicule a pris la direction de la fourrière.

Ce délinquant routier devra expliquer son comportement dangereux envers les autres usagers et les gendarmes devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.