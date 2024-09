BNP Paribas : plusieurs clients dans le rouge, la banque évoque un incident technique interne

Durant ce week-end du 28 et 29 septembre 2024, plusieurs réunionnais, clients de la BNP Paribas Réunion, ont vu leurs comptes bancaires virer au rouge. Parfois avec des découverts astronomiques de plusieurs milliers d'euros, impactant fortement les opérations bancaires et le paiement des factures. Ce lundi 30 septembre, la BNP indique que cette erreur "est due à un incident technique interne" à la banque et assure "rembourser les éventuels frais afférents à ces incidents" (Photo : www.imazpress.com)

Moins 7.000 euros, moins 6.000 euros ou encore moins 5.000... Depuis plusieurs jours, ces réunionnais voient rouge en découvrant le solde de leur compte bancaire.

Et pour cause, alors qu'ils n'ont pas plus dépensé qu'à l'accoutumée ou alors même qu'ils ont perçu leur salaire, c'est dans les moins qu'ils ont découvert leur compte en banque.

Certains pensent être victimes d'un piratage.

Contactée par Imaz Press Réunion, la direction de la BNP Paribas Réunion a expliqué que "un incident technique interne, désormais résolu, a généré des perturbations dans l’affichage des soldes et de paiements par carte bancaire de certains de nos clients".

La banque "BNP Paribas La Réunion présente ses excuses aux clients impactés" et annonce qu'elle "remboursera les éventuels frais afférents à ces incidents".

L'ensemble "des clients concernés recevra une communication individuelle", précise la direction.

