Bouclier qualité prix : un prix moyen de 343 euros en juin

En dépit d’une hausse mensuelle de 1,6 % en mai 2023 et de 8,1 % sur les 12 derniers mois (contre + 14,3 % dans l’Héxagone) sur les produits de l’alimentation à La Réunion (source Insee), le plafond du bouclier qualité-prix (BQP) 2023, fixé réglementairement à 348 euros pour la 3ème année consécutive, est respecté par toutes les enseignes avec un prix moyen qui se situe en juin à 343,8 euros. Nous publions le communiqué de la Préfecture (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Parmi elles, deux enseignes affichent un BQP à moins de 340 euros, deux autres se situent aux alentours de 343 euros et les 3 autres à la limite du prix plafond.

D’après les 19 contrôles réalisés par le pôle concurrence de la DEETS depuis avril 2023, les améliorations se poursuivent sur l’affichage et le balisage, conformément aux engagements pris par les enseignes fortement engagées dans le dispositif BQP : affiche plus visible à l’entrée du magasin et meilleur étiquetage dans les rayons.

Une amélioration notable au niveau des ruptures a également pu être constatée, mais avec des résultats contrastés : la moyenne constatée des ruptures descend en effet à 17,1 %, soit à un niveau comparable à la période antérieure à la crise COVID, mais avec des variations pouvant aller de moins de 10 à plus de 30 % de rupture en fonction des magasins. Ce constat confirme que les difficultés d’approvisionnement sont moins fréquentes et que les engagements sont tenus sur l’amélioration de la chaîne logistique.

Près de trois mois après la mise en place du BQP bricolage, le bilan est satisfaisant avec un prix plafond de 290,60 euros pour une liste de 20 produits et des engagements en termes d’affichage et de balisage bien respectés.

Un contrôle rigoureux continuera d’être effectué par les services de l’État, notamment pour continuer de faire descendre le taux de rupture.

