BQP, marges des grandes surfaces : l'OPMR fait le point sur ses travaux

L'Observatoire des prix et des marges de La Réunion (OPMR) organisait ce vendredi 24 janvier 2025 sa première assemblée plénière de l'année. L'occasion de faire un point d'étape dans son étude cherchant à déterminer la composition des prix de l'alimentaire dans les grandes surfaces, mais aussi le Bouclier qualité prix (BQP). (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

En présence du préfet, Patrice Latron, des acteurs de la grande distribution, de plusieurs élus, ainsi que des représentants de la Région, du Département ou encore de la Chambre de commerce, l'OPMR a fait un tour d'horizon de ses travaux en cours.



En préambule, l'OPMR a cependant voulu rappeler que l'organisation "manque de moyens, et la situation ne change pas". "Nous sommes obligés de mendier pour avoir une salle, ce n'est pas sérieux", lance d'ailleurs Bertrand Huby, président de l'OPMR. "Nous n'avons pas de budget ou de personnel dédié, et nous dépendons des bonnes volontés des membres, des citoyens, et de nos partenaires", regrette-t-il.



Pour entrer dans le vif du sujet, l'OPMR a fait un point sur l'avancée des travaux concernant la transparence des prix de l'alimentaire.



"Nous avons identifié 14 étapes dans le parcours des produits entre leur commande dans l'Hexagone, et leur vente en grande surface dans l'île", souligne le président. Deux étapes étant seulement nécéssaires dans l'Hexagone.



Des étapes qui font augmenter les prix de 79 %. "Quand un produit coûte 100 euros dans l'Hexagone, il coûte 179 euros à La Réunion", donne-t-il en exemple.



Les coûts d’approche et de transport représentent à 13 % de la valeur d’achat, et 7 % du prix de vente final. Le taux moyen d’octroi de mer est de 13 % et représente 8 % du prix de vente.



La chaîne locale, dernier maillon entre l'arrivée à La Réunion et la réception en rayon, représente 7 % du prix de vente. L'OPMR estime donc que la grande distribution réalise une marge de 22%



"Ces chiffres permettent d'identifier en première approche les principaux postes de coût dans la formation des prix des PGC en import direct depuis l'Hexagone", note l'observagtoire.

Cependant, "avec des taxes moins élevées à La Réunion que dans l'Hexagone, les surcoûts liés à l'importation devraient être amortis", estime l'OPMR

Ces chiffres "ont été obtenus à partir d'un échantillon étroit de 21 produits (comprenant une large majorité de produits du BQP), et ne reflètent pas forcément la réalité des coûts pour l'ensemble des PGC importés depuis l'Hexagone", précise-t-il.



Les travaux "doivent aboutir au cours de l'année 2025", annonce Bertrand Huby.

- Des propositions pour améliorer le BQP -

L'OPMR a ensuite fait le point sur le BQP, dont un élargissement a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une proposition de loi contre la vie chère en Outre-mer.



Il préconise notamment d’élargir la liste des produits du BQP, de 153 à 180 produits. "Nous recommandons d'inclure des produits répulsifs contre les moustiques pour lutter contre le chikungunya", explique en effet Jocelyn Cavillot, vice-président de l'OPMR.



Suite à l'abaissement des taxes de certains produits, par décision de la Région, l'OPMR souhaite aussi inclure les produits concernés au BQP. Il souhaite aussi élargir la liste des magasins participant au BQP, "dans la mesure où deux enseignes au moins procèdent déjà, de leur propre initiative, au déploiement volontaire d’une liste réduite de produits du BQP dans certains de leurs supermarchés de taille inférieure à 950m2".



Autre point important : l'OPMR souhaite supprimer la fiscalité sur les produits du BQP, y compris la TVA, et mentionner les taux d’octroi de mer et de TVA pour chaque produit sur l’affiche à l’entrée du magasin afin de permettre au consommateur de connaître la fiscalité qui s’applique sur tous les produits du BQP.



"Nous recommandons également, comme les années précédentes, l’instauration de sous-paniers alimentaires à prix plafonné pour garantir une meilleure visibilité des prix, le renforcement de la visibilité digitale et en magasin du BQP, la généralisation du panier péi à toutes les enseignes ou encore le financement d’une campagne de communication pour renforcer la notoriété du BQP, ajoute Jocelyn Cavillot.



Ce dernier dénonce par ailleurs les "ruptures de stock" qui surviennent dans les magasins. " Quand 30 % des produits sont indisponibles, c’est 50 références qui manquent en rayon. Nous demandons un plafonnement des taux de rupture à 15 %, sous peine de sanctions pour les enseignes concernées", réclame-t-il.



Le préfet, qui a souhaité participé à cette réunion pour rencontrer les membres de l'OPMR, a indiqué, d'après ces derniers, "faire sienne ces propositions, et les appuyer".



as/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com