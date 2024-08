Bras-Panon : les pénitents de la chapelle Sylvio Cadivel-Pétiaye réunis pour la marche sur le feu

Après 18 jours de carême, les pénitents de la chapelle Sylvio Cadivel-Pétiaye ont organisé leur troisième marche sur le feu à la Caroline dans les hauts de Bras-Panon. Entre bal tamoul avec la montée du tâvsi, levée du feu, procession et marche sur le feu, les croyants n'ont pas eu le temps de se reposer : pour la plupart ils ont enchaînés environ 40 heures sans dormir. Une privation qui permet à chacun de ne rien rater des cérémonies et rester concentré jusqu'au moment fatidique (Photo : www.imazpress.com)

Sangly Cadivel-Pétiaye, prêtre du temple Sylvio Cadivel-Pétiaye : "j'ai rendu hommage à mes ancêtres et plus particulièrement à mon grand-père, Marimoutou Cadivel-Pétiaye, un des premiers baldon-pousari à avoir fait des marches sur les feu dans tout l'Est. J'ai pû suivre les traces de mon grand-père et c'est très important à mes yeux".

Dans la nuit de samedi à dimanche, le maître-mot de la soirée était la concentration. Même si certains pénitents ont pû se reposer quelques heures sur une chaise ou dans leur voiture, pour les marcheurs c'était une toute autre histoire : ils ont enchainés 40 heures éveillés.

Le début de la soirée débuta avec le traditionnel bal tamoul. À travers l'épopée du Mahâbhârata, les pénitents ont pû découvrir la fin de l'histoire de la déesse Pandiali, avant de passer à une nouvelle cérémonie. Cette dernière ayant pour but d'emmener le dieu Alvan, gardien du feu et fils de la déesse Pandialé, au carré de feu. Regardez

Maintenant que le gardien du feu est installé, les fidèles redescendent au niveau de la chapelle pour attendre le prochain rituel : la levée du feu. Cérémonie pendant laquelle le prêtre va apporter le feu sacré - qui va réduire en braises les bûches en bois - dans un linge relié à sa taille et tapissé de feuilles de lilas. Regardez

Un peu plus tard dans la matinée, quand le soleil est déjà bien haut dans le ciel, la procession sort du temple pour prendre la direction de la rivière. Regardez où les marcheurs vont s'y purifier et s'habiller dans leurs tenues traditionnelles. Avant de se faire couvrir les joues de pâtes de safran et de procéder à la cérémonie "amarre cap". Un fil sacré noué au poignet droit des marcheurs et au poignets gauches des marcheuses. Ces dernières, mettront à leur taille une ceinture ornée de feuilles de lilas et en porteront également dans leur mains. Regardez

Une fois arrivée à la rivière, les marcheurs vont s'y purifier et s'habiller dans leurs tenues traditionnelles. Avant de se faire couvrir les joues de pâtes de safran et de procéder à la cérémonie "amarre cap". Un fil sacré noué au poignet droit des marcheurs et au poignets gauches des marcheuses. Ces dernières, mettront à leur taille une ceinture ornée de feuilles de lilas et en porteront également dans leur mains avant de prendre la direction du carré de feu. Regardez

C'est l'heure de la consécrations pour les pénitents. Les hommes passent en premier pour marcher sur les braises rougeoyantes, pendant que les femmes, à genoux, clament le nom pour donner de la force aux marcheurs. Certains passent une fois, d'autres trois. Puis les marcheuses vont faire le tour du feu. Une à une, elles vont chacunes déposer, à genoux, un carré de camphre dans les huit flammes faisant le tour du carré de feu. Regardez

Une fois la cérémonie terminée, les pénitents se sont dirigés vers le temple pour y ramener les statues de divinités, témoins de la ferveur des adeptes.

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com