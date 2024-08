Bras-Panon : une journée pour célébrer le handisport à la veille des Jeux Paralympiques

Alors que les Jeux Paralympiques s’apprêtent à commencer, la ville de Bras-Panon invite le grand public à venir célébrer le handisport. Le samedi 24 août, la ville et le CCAS organisent la “Journée Panonnaise du Paralympisme” en partenariat avec la Ligue réunionnaise de HandiSport et l’Alefpa. Cet événement gratuit et ouvert à tous vise à promouvoir l'inclusion et la passion du sport.

Des activités seront proposées tout au long de la journée, pour tous les niveaux : jeux aquatiques Boccia, handball, tennis de table, fauteuil basket, parcours de motricité adapté, parcours visuel, volley assis, handisboxe...Que vous soyez amateur de sport, ou simplement curieux, cet événement est une immersion dans l'univers du handisport.

Elvire Teza, athlète panonnaise de haut niveau, sera la marraine de cette première édition. Pensez à apporter une tenue piscine, une bouteille d’eau et une casquette.

Au total, quelque 4 400 athlètes prendront part à 11 jours d’épreuves programmées à partir du 28 août et jusqu’au 8 septembre, dans 18 sites de compétition dont 16 identiques à leur pendant olympique.

