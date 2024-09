"Bridges" : un programme scientifique pour protéger la biodiversité et favoriser une pêche durable

Copiloté par le CNRS, l’Ifremer et l’IRD, le programme de recherche "BRIDGES" est lancé du 24 au 26 septembre 2024 à Saint-Paul. Il vise à renforcer la résilience sociale et environnementale grâce à un travail de recherche collaborative. Ce programme a été financé à hauteur de 28 millions d’euros sur dix ans dans le cadre du plan France 2030. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: CNRS)

Le Sud-Ouest de l’océan Indien est l’une des régions du monde les plus riches en biodiversité, et où la pêche artisanale est au cœur des modes de vie et de consommation de nombreuses communautés, constituant une source nutritionnelle et de revenus importante.

Ce mardi 24 septembre, de nombreux acteurs réunionnais ont participé à l’ouverture institutionnelle du programme, à l’image de l’université de la Réunion représentée par son vice-président chargé de la recherche et de la valorisation, Patrick Mavingui, de la Région Réunion est représentée par son conseiller en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la transition energétique et Jean-Pierre Chabriat, de l’institut bleu représenté par sa présidente Maya Cesari.

Florence Jeanblanc-Risler, préfète et administratrice supérieure des terres australes et antarctiques françaises a également pris la parole, de même que Karine Pothin, directrice de l’ARB, ancienne directrice de la réserve marine de la Réunion et présidente du Wiompan (réseau des gestionnaires des aires marines protégées de l’océan indien occidental).

Du 25 au 26 septembre, au cours de six sessions thématiques, les scientifiques porteurs de BRIDGES, ainsi que les acteurs locaux et régionaux, présenteront leur travail et échangeront sur des perspectives de collaboration et de développement. De nombreux moments de discussion seront ouverts autour des principales problématiques traitées par le programme. Le conseil scientifique international sera officiellement lancé à cette occasion. Ces deux journées se clôtureront par une visite de la réserve naturelle marine de la Réunion.

Au cours des neuf prochaines années, d’autres activités scientifiques transversales ainsi qu’un important volet de valorisation viendront soutenir et alimenter les ambitions du programme.

- Des outils de gestion spatialisés pour répondre à des enjeux clés -

Ces outils permettent d’encadrer l’utilisation des ressources naturelles marines dans un espace géographique ciblé (e.g. aires marines protégées).

BRIDGES propose de travailler avec des réseaux d’acteurs pour évaluer et promouvoir les outils de gestion spatialisée et les modes de gouvernance apportant des réponses efficaces en matière de conservation de la biodiversité, de justice environnementale, de résilience, et de sécurité alimentaire.

- Soutenir l’émergence d’une future génération de chercheurs et de décideurs pour le Sud-Ouest de l’océan Indien -

BRIDGES souhaite favoriser le partage de compétences et la formation à travers trois volets :

- La formation par la recherche avec de nombreuses opportunités de stages de master, de thèses de doctorat et de post-doctorats, et deux appels ouverts à grappes de thèses qui mobiliseront des collectifs associant doctorants et post-doctorants issus de disciplines complémentaires.

- Le renforcement et la création de masters avec :

La création d’un master régional océan indien construit en collaboration avec les universités de La Réunion et de Mayotte avec des temps d’enseignement, de stage et de terrain répartis entre les deux territoires.

Le renforcement du Master "gestion des ressources de l’environnement et développement durable" de l’université des Comores.

BRIDGES financera également des bourses d’excellence (M1 et M2) pour des étudiants de la région.

- Des écoles d’été, d’hiver et des écoles de terrain à destination des jeunes chercheurs impliqués dans BRIDGES, des acteurs de la conservation, et en collaboration avec de nombreux partenaires régionaux, pour la co-conception et la co-implémentation de solutions et la promotion de la science dans la société.