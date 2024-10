Coup de rabot : le budget des Outre-mer amputé de 250 millions d'euros

Ce jeudi 10 octobre 2024, Michel Barnier et ses ministres ont présenté leur feuille de route pour trouver 60 milliards d'euros d'économie. La France en général et les Outre-mer en particulier vont devoir se serrer la ceinture. Le budget des territoires ultramarins amputés de 250 millions d'euros. Cela représente une baisse de 10% par rapport à 2023. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Région Réunion appelle le Premier ministre et le ministre des Outre-mer "à annoncer sans attendre une exclusion des collectivités d’Outre-mer, et a fortiori de La Réunion, de ce plan global d’économies budgétaires au détriment de l’activité économique et des services publics rendus à la population" (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le crédit pour les Outre-mer passe donc de 2,74 millions d'euros de budget à précisément 2,49 millions dans le projet de loi de finance 2025 du gouvernement.

La grande majorité (64%) des fonds de la mission Outre-mer, désormais dotée de 2,49 milliards d’euros, servira aux exonérations de charges sociales. 7% de l’enveloppe sera consacré au logement, 5% au soutien de l’État aux collectivités territoriales ultramarines, 3% alimentera un fonds exceptionnel d’investissement et 2% financera la continuité territoriale, indique Outre-mer La 1ère.

Alors que les territoires ultramarins font face à d’importants besoins en matière de logement, "les crédits de la ligne budgétaire unique, finançant la politique du logement outre-mer, demeurent à un haut niveau (184 M€)", indique le PLF.

"Afin de faciliter les déplacements des ultramarins, la politique de continuité territoriale sera dotée de 63 M€", est-il inscrit dans le dossier.

Enfin "les crédits du fonds de secours sont également maintenus à hauteur de 9 M€ afin de faire face aux conséquences des aléas climatiques auxquels les territoires d’outre-mer sont exposés".

Les arbitrages présentés ce jeudi ne sont pas définitifs : le texte sera débattu pendant de longues semaines à l’Assemblée et au Sénat.

Michel Barnier a dit souhaiter jeudi, jour de présentation du projet de budget pour 2025, marqué par 60 milliards d'euros d'économies, que l'effort demandé "soit juste" et" équilibré".

- Pour les élus, ce budget est "inenvisageable" -

"Le budget de l’Armée, le budget du ministère de l’Intérieur augmentent, souligne, le député réunionnais Perceval Gaillard à Outre-mer la 1ère. Quand il faut trouver de l’argent sur un certain nombre de priorités, ce gouvernement en est capable, et, visiblement, les Outre-mer ne sont pas du tout une priorité."

Pour Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe, indique "la ligne budgétaire dite "conditions de vie outre-mer" qui porte toutes les dépenses du quotidien (continuité territoriale, logement, aménagement du territoire, financement des collectivités, plan séisme...) est purement et simplement asséchée", ajoute-t-il.

Le député (Liot) de Guadeloupe Olivier Serva a jugé "inenvisageable" une baisse du budget pour les territoires d'outre-mer, alors que le projet de budget 2025 prévoit une baisse de crédits par rapport à 2024. "Le budget des outre-mer est réduit de 10%, c’est inenvisageable pour notre groupe", "c'est scandaleux dans une situation où la Martinique est à feu et à sang", a-t-il réagi.

Réunie ce vendredi 11 octobre 2024 sous la présidence d'Huguette Bello, la Commission permanente de la Région Réunion appelle le gouvernement "à annoncer sans attendre une exclusion des collectivités d’Outre-mer, et a fortiori de La Réunion, de ce plan global d’économies".

Les élus exhortent le gouvernement" à reconsidérer la baisse inscrite dans le projet de loi de finances de l’ordre de près de 250 millions d’euros des crédits alloués aux missions Outre-mer et la baisse des crédits du programme 'conditions de vie Outre-mer'", et demandent la non application "des modifications du taux et de l’assiette du FCTVA pour l’Outre-mer".

- François-Noël Buffet "veut sauver notre budget" -

Interrogé par Outre-mer La 1ère, le nouveau ministre des Outre-mer François-Noël Buffet donne les grandes lignes de sa politique.

À la question "arriverez-vous à sauver votre budget ?", le ministre des Outre-mer a répondu : "Je l'espère, en tout cas je fais tout pour."

Parmi les arguments avancés, celui de la confiance : "Il est important que la parole de l'État, qui s'est engagé notamment à travers des contrats, soit maintenue, soit tenue, c'est essentiel en termes de confiance."

L'État qui l'assure, "sera derrière la Nouvelle-Calédonie" "Je veux pouvoir initier rapidement la reconstruction : la reconstruction de nos entreprises, [...] de nos bâtiments publics et il faut véritablement qu'on puisse mettre en route les choses", a-t-il confié à Outre-mer la 1ère.

"L'État sera derrière la Nouvelle-Calédonie. Reste à en déterminer à la fois et le quantum et les conditions, nuance-t-il. Mais bien sûr que l'État tiendra sa parole, il a déjà tenu sa parole : plus de 400 millions d'euros ont été apportés à la Nouvelle-Calédonie pour permettre de faire face aux conséquences sociales mais aussi pour aider les entreprises. Il n'y a aucune raison que l'État ne continue pas ce partenariat."

Sur le point de Mayotte, François-Noël Buffet a déclaré que ce projet de loi était en train d'être étudié par le gouvernement : "Vous savez qu'il porte sur plusieurs sujets, nous le réexaminons et probablement que nous aurons à faire légiférer là-dessus."

Il a cependant tenu à souligner que "la question migratoire" est certes "un élément fondamental mais ce n'est pas le seul". "Les taux de chômage sont trop importants, la pauvreté est trop importante, a-t-il déploré en insistant sur le fait qu'il était nécessaire également "de donner un avenir aux Mahorais : un avenir économique, un développement structurel organisé pour les années qui viennent pour Mayotte, elle en a absolument besoin.

