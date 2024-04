C'est presque l'hiver

Matante Rosina n'aime pas trop l'hiver normalement mais elle a tellement eu chaud ces derniers mois que cette petite fraicheur de ce matin la revigore et la met en pleine forme. En plus de cette petite baisse de température pour ce mercredi 17 avril 2024, elle prévoit du beau temps même dans les cirques. Dans l'après-midi, quelques nuages se baladent sur les pentes. Qui dit hiver dit alizé. Oui le vent va bien souffler aujourd'hui et pourrait atteindre 80 km/h en rafales. (photo rb/www.imazpress.com)