Campagne canne : les acteurs de la filière rencontrent le préfet

La campagne canne a démarré le 11 juillet à l’usine de Bois-Rouge et le 22 juillet à l’usine du Gol. Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini a réuni les acteurs de la filière canne-sucre-énergie ce mercredi afin de faire un point de situation un mois après un début de saison difficile. Les planteurs ont fait part de leurs inquiétudes notamment concernant le tonnage et la richesse de la canne ainsi que les difficultés rencontrées liées aux passages du cyclone Belal et de la tempête Candice. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"En début d’année 2024, une aide à la production a été versée de manière anticipée aux planteurs à hauteur de 14,5 millions d’euros en soutien aux exploitations cannières après une campagne 2023 en dessous de la normale et les intempéries" rappelle la préfecture.

"Une aide au surcoût de 12,8 millions d’euro a aussi été versée aux planteurs de canne à la mi-février pour accompagner les trésoreries et pallier l’augmentation du coût des intrants. Depuis le début de l’année, ce sont environ 42 M€ qui auront été versés par l’État pour soutenir la trésorerie des producteurs de cannes" ajoute-t-elle.



Parmi les autres dispositifs d'aide, les saisonniers agricoles allocataires du RSA peuvent bénéficier en plus des dispositifs de droits communs (prime d’activité et R+) d’une aide à l’insertion dans l’emploi saisonnier agricole (AIDES) sous la forme d’une prime de 600 euros, cela "pour permettre le recrutement de main d’œuvre et conformément à l’engagement pris par la première ministre Élisabeth Borne lors de sa venue en mai 2023". Ce dispositif financé par l’État est mis en œuvre par le Département et la CAF.



"L’évaluation des dégâts causés par les deux phénomènes météo du début d’année ne pourra être connue qu’après la fin de la campagne canne. La mise en paiement des aides du fonds de secours (calamités agricoles) interviendra en 2025" souligne la préfecture.



Le préfet réunira à nouveau chaque mois la filière jusqu’à la fin de la campagne.