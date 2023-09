La chambre régionale des comptes de La Réunion donne la parole aux citoyens

Jusqu'au vendredi 6 octobre 2023, la chambre régionale des comptes de La Réunion lance une campagne de participation citoyenne qui permettra à la population de suggérer des thèmes de contrôle et d’enquête pour les juridictions financières sur une plateforme en ligne. Nous publions le communiqué ci-dessous.

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au vendredi 6 octobre 2023, vous pouvez suggérer des thèmes de contrôle aux chambres régionales des comptes de La Réunion ou de Mayotte.

Après le succès de l’édition 2022, la campagne de participation citoyenne de la Cour des comptes s’élargit au réseau des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), dont on fête les 40 ans cette année, pour faire émerger des sujets au cœur des préoccupations des citoyens, usagers et contribuables. Les mineurs de plus de 15 ans pourront également s’inscrire sur la plateforme.

Les CRC de La Réunion et de Mayotte veillent au bon emploi de l’argent public et participent à l’information des citoyens.

A ce titre, elles examinent la gestion de plus de 200 collectivités territoriales et organismes soumis à la comptabilité publique, représentant un poids financier annuel de plus de 6 milliards d’euros. Elles sont également compétentes pour d’autres organismes comme les associations, les cliniques privées, etc.

Cette année, vous pouvez l’aider à enrichir son programme de travail, en proposant des sujets de contrôle sur la plateforme dédiée des juridictions financières ici.

L’élargissement aux CRTC de la campagne de participation citoyenne de la Cour des comptes, dont la première édition s’est tenue en 2022, permettra à notre institution de se rapprocher encore davantage des préoccupations des habitants tant de La Réunion que de Mayotte.

Les premiers rapports issus des propositions citoyennes ont d’ailleurs été publiés en juillet 2023 :

Le recours par l'État aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil

Les soutiens publics aux fédérations de chasseurs

Pour favoriser l’implication citoyenne des plus jeunes, il a été décidé que la plateforme sera accessible aux mineurs de plus de 15 ans sur le fondement de la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique.

Pour participer, il suffit de vous inscrire en quelques clics sur la plateforme.

Les personnels de la CRC de La Réunion seront également présents lors des journées européennes du patrimoine les samedi 16 et dimanche 17 septembre prochains pour aider et guider les visiteurs dans cette démarche. Une présentation de l’outil sera proposée aux visiteurs.