Campagne sucrière : la saison débutera le 11 juillet pour le nord et l'est

La campagne sucrière va enfin démarrer pour l'est et le nord de l'île. Suite aux commissions mixtes d'usines (CMU) de Bois Rouge et de Beaufonds qui ont eu lieu ce vendredi 5 juillet 2024, la date d'ouverture de la campagne a été fixée pour le jeudi 11 juillet (Photo : www.imazpress.com)

Les Jeunes Agriculteurs (JA) et l'Upna, contactés par Imaz Press, ont annoncé que la réception des cannes sur le nord et l'est commencera ce jeudi 11 juillet 2024.

"C'est acceptable", lance Guillaume Sellier, président des JA.

Toutefois, les planteurs restent inquiets pour l'avenir de la filière, alors que la campagne de l'année dernière a été catastrophique et que celle-ci ne s'annonce guère mieux.

"En termes de tonnage, les prévisions ne sont pas fameuses", note Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs.

D'après les prévisions, "on part pour une année compliquée", confirme Olivier Fontaine, secrétaire général de la Chambre d'agriculture. "Les prévisions sont très mauvaises. Elles tournent autour de 1 million 380.000 tonnes selon le CTICS (Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre)", dit-il.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com