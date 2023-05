Canapé volant, avion de chasse sur le toit, montre à 5 millions de dollars

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 mai au vendredi 26 mai le voici : Face à de fortes rafales de vent, un canapé s'est fait la mal à Ankara en Turquie. Dans la Manche, les habitants de Donville-les-Bains ont découvert avec stupeur un véritable avion de chasse, installé sur le toit-terrasse d’un immeuble. Une montre ayant appartenu au dernier empereur de Chine Puyi a été vendue pour plus de 5 millions de dollars aux enchères.

- En Turquie, un canapé a été aperçu volant dans le ciel d'Ankara à cause de violentes intempéries -

De fortes pluies et des vents violents ont touché le mercredi 17 mai la capitale de la Turquie, Ankara. Un habitant a même filmé un canapé volant dans le ciel. Cet incident n'a pas fait de victimes mais des habitations ont été endommagés par ces vents violents.

- Manche : il pose un avion de chasse... sur le toit de son immeuble -

L'engin, un Jaguar A21, pèse cinq tonnes et mesure 17 mètres de long. L'avion n'a même pas eu besoin d'atterrir sur le toit, il a été déposé à l'aide d'une grue.

[On en parle] Un avion sur le toit d'un immeuble privé à Donville-les-Bains (Manche) ???? !

L'engin - un avion de chasse Jaguar démilitarisé depuis 1996 - a été déposé grâce à une grue par un passionné d'aviation, propriétaire de l'immeuble https://t.co/AVGOKUWSzy #avgeek #Jaguar pic.twitter.com/AP8UGO1ZRD — Laurent Albaret (@laurentalbaret) May 16, 2023

Mais pourquoi un authentique avion de chasse a-t-il été installé sur le toit d’un immeuble en Normandie ? C'est l'œuvre du propriétaire de l'immeuble, David Daligault. "Pour moi, c'est un rêve. C'est aussi une passion et c'est de la conservation du patrimoine. C'est surtout pour ça que je l'ai fait. Il y en a qui achètent des camping-cars à un demi-million pour voyager, on n'est pas là pour se justifier de nos choix et de nos décisions dans la vie", explique le promoteur immobilier au micro de TF1.

Le propriétaire a obtenu, par la direction générale des Armées, un droit de détention.

- Une montre du dernier empereur de Chine vendue plus de 5 millions de dollars aux enchères -

Estimé à 3 millions de dollars, ce modèle exceptionnel a été adjugé pour 40 millions de dollars de Hong Kong (5,1 millions de dollars) après cinq minutes d'enchères, lors de cette vente organisée par la maison britannique Phillips. Avec les frais de commission le prix total a atteint 6,2 millions de dollars.

Cette montre référence 96 Quantième Lune du prestigieux horloger genevois, ornée d'un symbole représentant une phase de la lune, a appartenu à Aisin-Gioro Puyi, dernier empereur de la dynastie Qing, la dernière de l'empire chinois, dont la vie a inspiré le film oscarisé de Bernardo Bertolucci "Le Dernier Empereur".

Intronisé empereur en 1908, Puyi a été placé plus de vingt ans plus tard par les Japonais à la tête de l'Etat fantoche qu'ils avaient créé en Mandchourie après en avoir fait la conquête au début des années 1930.

Fait prisonnier par les Soviétiques en 1945 après la défaite du Japon, Puyi s'est retrouvé en détention dans un camp soviétique. La maison de vente aux enchères britannique Phillips a affirmé détenir des documents prouvant que Puyi avait emporté la montre avec lui dans son lieu de détention.

Selon les mémoires du neveu de Puyi Aisin-Gioro Yuyuan, la montre était un "objet personnel" de l'empereur destitué, qui l'avait remis à son interprète soviétique Gueorgui Permiakov en quittant le camp.

Russell Working, un journaliste qui avait interviewé Permiakov il y a plus de vingt ans, a déclaré que cet homme vieillissant n'avait pas la moindre idée de la valeur de la montre lorsqu'il l'a sortie de son tiroir.

Thomas Perazzi, chef du département montres de Phillips en Asie, s'est déclaré enthousiasmé par cette vente, affirmant qu'il s'agissait du prix le plus haut jamais atteint par une Patek Philippe référence 96 lors d'une vente.