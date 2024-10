Cancer du sein : l'association Asetis lance sa campagne de sensibilisation

À l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, l’association Asetis dévoile sa nouvelle campagne de sensibilisation intitulée "Ensemble, changeons notre regard", conçue en collaboration avec l’agence Run The Com et inspirée du livre Malade de sport - un remède contre le cancer. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser le public et de transformer les perceptions autour du cancer. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

L'objectif de cette initiative est multiple :

- Encourager les personnes à se mettre à la place des personnes concernées par un cancer,

- Mettre en avant l’importance de l’activité physique adaptée dans la prise en charge globale d’un cancer,

- Informer, sensibiliser et de mobiliser le public autour de cette maladie qui touche chaque année des milliers de femmes et d'hommes.



Le cancer du sein demeure l'une des maladies les plus répandues, mais il est important de rappeler que détecté tôt, il est souvent traitable. L’activité physique adaptée est un élément fondamental dans la prise en charge globale des personnes atteintes de cancer. Elle contribue à l’amélioration de la qualité de vie, au renforcement du système immunitaire, l’amélioration de la tolérance aux traitements, la prévention de la récidive, la sociabilisation et au soutien psychologique.



À travers des affiches, des vidéos et des événements grand public, nous souhaitons toucher un large public, encourager chacun à prendre soin de sa santé et surtout de changer leur perception vis à vis des personnes malades en transmettant un message de soutien.



Ces visuels seront diffusés au sein des structures partenaires (CHU de la Réunion, laboratoires, cabinets médicaux, sur les écrans des bus de la SEMITTEL, et bien d’autres).





A partir du 23 octobre, ils seront visibles sur des panneaux 4m*3m dans les villes de St Pierre, St Leu, St Louis, Tampon et Petite Ile.



- Des événements engagés -



Tout au long du mois d'octobre, nous organiserons plusieurs ateliers d’informations et de prévention. En PJ se trouve notre planning d’intervention. Ensemble, faisons la différence.



Nous invitons les réunionnais et réunionnaises à participer à notre campagne, à partager les informations de l’association ASETIS sur leurs réseaux sociaux. Chaque geste compte et peut aider à sauver des vies.