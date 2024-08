Canular au tennis et (très) gros diamant

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 19 août au vendredi 23 août 2024, le voici. Tout d'abord, le tennisman malheureux Jules Marie, victime d'un canular lui ayant fait croire qu'il était qualifié pour l'US Open. Il y a aussi ce diamant de taille exceptionnelle trouvé au Botswana. Il tient à peine dans la paume d'une main et compte 2.492 carats. est l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts (Photo d'illustration AFP)

• Le tennisman Jules Marie victime d'un canular par mail, il pensait être qualifié à l'US Open

Le tennisman français Jules Marie a été victime d'un canular qui ne l'a pas vraiment amusé ce mardi 20 août 2024. Alors qu'il pensait rentrer dans le tableau de qualifications de l'US Open après avoir reçu un mail annonçant le forfait de deux tennismen, il s'est rapidement rendu compte...que le mail était faux. "Il n'y a eu aucun forfait, un c****** m'a envoyé ce mail", a-t-il publié dans la soirée.

Personnalité plutôt controversée dans le monde du tennis, de part son caractère qui ne plaît pas à tous les fans de la discipline, Jules Marie pensait avoir accédé par chance aux qualitifications du tournoi new-yorkais. Il a en effet reçu un mail lui annonçant le forfait de Henrique Rocha et Michael Zeng, lui permettant d'être qualifié.

Mais la joie a rapidement tourné à la colère quand le sportif s'est rendu compte de la supercherie. "Le Tour Manager ne comprend pas, il n'y a eu aucun forfait. Un connard m'a envoyé ce mail", a-t-il regretté sur Instagram ce mardi soir.

Le plaisantin s'est ensuite amusé à moquer Jules Marie avec un second mail intitulé "Canular - Update 20h30 LOL". "Jules, désolé, mais tu ne joueras pas ce soir (...) Si tu le souhaites tu peux tout de même faire une cagnotte pour appeler les breakers aux dons pour te consoler. PS : Les Yankees jouent ce soir à 19 heures heure de New York, tu peux tout de même y aller besoin de mendier à leur communauté. A la prochaine (blague), Salut mon breaker, Mules Jarie" peut-on lire..

Jules Marie pensait rentrer dans le tableau de qualifications de l'US Open. Mais le mail qu'il a reçu annonçant deux forfaits était un... canular ???? pic.twitter.com/DAaOQNE0Cs — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) August 20, 2024

Le malheureux joueur a annoncé auprès de l'Equipe qu'il "n'en restera pas là" et qu'il prévoit de porter plainte.



• Un diamant de taille exceptionnelle trouvé au Botswana

Un diamant de taille exceptionnelle, qui tient à peine dans la paume d'une main et compte 2.492 carats, a été trouvé dans une mine du Botswana, premier producteur africain de diamants, a annoncé une compagnie minière canadienne ce jeudi 22 août 2024. Cette pierre précieuse, détectée dans la mine de Karowe située dans le nord-est du Botswana, est "l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts", souligne la société Lucara dans un communiqué. Et le plus gros diamant jamais trouvé au Botswana, souligne la présidence du pays d'Afrique australe dans un communiqué distinct

En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le "Cullinan", de plus de 3.100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905.

"Nous sommes enchantés d'avoir récupéré cet extraordinaire diamant", a déclaré William Lamb, PDG de Lucara, cité dans le communiqué.

Lucara ne précise pas la valeur de la découverte ni sa qualité mais une présentation à la presse est prévue jeudi après-midi à Gaborone. Le diamant devrait être présenté au président Mokgweetsi Masisi à cette occasion.

Le Botswana est l'un des plus grands producteurs mondiaux de diamants, qui constituent sa principale source de revenus.

Comme le souligne Lucara dans son communiqué, les revenus diamantaires apportent au Botswana "des avantages socio-économiques considérables", en finançant "des domaines essentiels tels que l'éducation et la santé" comme les infrastructures de ce pays de 2,6 millions d'habitants.

Avant la découverte annoncée jeudi, le plus gros diamant récupéré au Botswana était une pierre de 1.758 carats également extraite par Lucara en 2019 et baptisée Sewelo.