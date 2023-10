Cap Lahoussaye : après plus d'un an de travaux, la route va (enfin) rouvrir

C'est (bientôt) la délivrance pour les automobilistes, comme pour les piétons et les cyclistes de l'Ouest. À compter de ce samedi 28 octobre 2023, huit heures, la route du Cap Lahoussaye sera entièrement rouverte - agrémentée de sa voie sécurisée dédiée aux modes actifs. Une bonne nouvelle alors que les travaux ont duré plus d'un an (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ce projet a pour but de prioriser les aménagements cyclables dans nos déplacements et d’améliorer la circulation et la qualité des routes.

C'est en juillet 2022 que les travaux du Cap Lahoussaye ont démarré. Une fermeture qui était "inévitable" pour le CRGT. "Pour ces travaux nous sommes obligés de fermer la route, du moins le sens Nord/Sud, car l’on va élargir la chaussée pour également élargir la bande cyclable", expliquait à l'époque le Centre routier de gestion du trafic.

Si à la base le chantier devait durer 18 mois, la Région Réunion a demandé au maître d’ouvrage de diminuer le temps des travaux. Pour la Région, la durée de ces travaux s’explique par le fait de la complexité du chantier. En effet, plusieurs phases étaient nécessaires pour assurer la future sécurité des automobilistes et cyclistes.



