Cap Lahoussaye : la tortue Honu photographié avec un hameçon dans le bec

Ce mardi 29 octobre 2024, la jeune tortue imbriquée Honu a été photographié au large du Cap Lahoussaye avec un hameçon dans le bec. Cette tortue, déjà connue chez Kélonia, avait du faire un court passage car elle avait avalé plusieurs hameçon. Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia, rappelle les risques liés à la pêche. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : Kélonia)

La jeune tortue Imbriquée Honu connue depuis Avril 2019 a été photographiée avec un hameçon dans le bec au Cap Lahoussay.

Depuis 2019 Honu a décidé de rester au Cap malgré le risque lié à la présence de nombreux pêcheurs.

En 2023 Honu avait déja fait un court passage au centre de soins de Kelonia, car elle avait déja avalé plusieurs hameçons. Nous l’avions relâchée en janvier 2024 au niveau de la passe de l’Ermitage où les risques liés à la pêche sont moindres. Mais elle est retournée rapidement au Cap!-)

Cette espèce carnivore vient parfois mordre sur les appâts des pêcheurs. Il est important de couper le fils le plus court possible, car plus que l’hameçon c’est le fils de pêche qui est dangereux car il peut s’enrouler autour du cou ou d’une nageoire et entrainer la mort ou l’amputation de la nageoire. Le fils peut aussi s’emmêler dans les coraux empêchant la tortue de monter respirer en surface.

En 2023, parceque le fils accroché à un des hameçons était trés court, celui-ci avait pu transiter par le tube digestif et être évacué dans les crottes de la tortue.

Merci à David pour le signalement et les photos