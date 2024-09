Capri-Sun : la marque de jus demande le retour des pailles en plastique... malgré leur interdiction

Qui n'a jamais bu un jus Capri-Sun à La Réunion ? Depuis plusieurs années, la transition vers l'écologie est en marche. Pour s'adapter, la marque de jus a dû remplacer ses fameuses pailles en plastique par des pailles en papier, légèrement moins pratiques pour boire mais plus écologiques. Toutefois, Capri-Sun a décidé de lancer une pétition pour convaincre Bruxelles de revenir en arrière. Une initiative qui divise. Et vous, qu'en pensez-vous ?

"Ramenez les pailles en plastique recyclables pour Capri-Sun : facilitez le recyclage pour tout le monde !" dit la pétition lancée par la marque de boissons Capri-Sun, dans le but de commercialiser à nouveau leurs pailles en plastique pour faciliter la consommation de leurs fameuses gourdes de jus de fruits. Une pétition déjà signée par plus de 140.000 personnes.

???? Capri-Sun se démène pour sauver la paille qui accompagne sa boisson. L’entreprise veut une dérogation à l’interdiction des pailles en plastique. Elle défend son nouvel emballage beaucoup plus facile à recycler.#ApollineMatin pic.twitter.com/SFDss52mGE — Apolline Matin (@ApollineMatin) September 18, 2024

La marque le dit : "nous avons besoin de votre aide pour apporter un changement positif ! Chez Capri-Sun, nous nous engageons à innover vers des solutions plus durables, tout en équilibrant commodité et fonctionnalité pour les consommateurs. Nous savons que le passage aux pailles en papier en 2021 n'a pas été idéal pour beaucoup d'entre vous car elles sont moins fonctionnelles et la pochette et la paille en papier doivent être séparées pour le recyclage, ce qui n'est pas toujours pratique".

Selon eux, "il existe une meilleure solution" "Plus tôt cette année, nous avons lancé une nouvelle pochette en mono-matériau recyclable (PP). Notre objectif est de ramener les pailles en plastique recyclables afin que la pochette et la paille puissent être recyclées ensemble. De cette façon, vous pouvez vous débarrasser des deux facilement, sans que la paille en papier ne pollue le processus de recyclage."

Capri-Sun demande donc un retour en arrière face à la réglementation européenne liée à l’interdiction des pailles en plastique (en vigueur depuis 2021).

- "Les caprices de Capri-Sun" -

L’association de consommateurs UFC-Que choisir dénonce la pétition lancée. Elle qualifie l’initiative de "caprice", et appuie sur les conséquences non négligeables d’une telle dérogation sur l’environnement.

Des pailles qui concourent à la pollution plastique des océans. "Ces produits, jetés après une très brève utilisation, par ailleurs souvent petits et volatils, représentent la grande majorité des déchets plastiques retrouvés sur le littoral et en mer en Europe", rappelle Surfrider, ONG environnementale spécialisée sur les enjeux de protection de l’océan. "Se fragmentant progressivement en microplastiques, ces plastiques à usage unique représentent alors une menace pour la flore et la faune aquatique qui les ingèrent."

"Avec cette pétition, Capri-Sun étale au grand jour le peu de cas qu’elle fait des enjeux environnementaux de notre époque", dénonce UFC Que Choisir.

D'autant que selon l'association, "Capri-Sun sait se passer totalement de paille. Depuis juillet en France, son nouveau format 330 ml dispose d’un bouchon refermable. Il est même solidaire, c’est-à-dire attaché au reste du récipient comme c’est obligatoire depuis le 3 juillet dans l’Union européenne pour les bouteilles en plastique de moins de 3 litres".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com