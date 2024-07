Ce vendredi 5 juillet 2024, un carambolage a eu lieu dans l'est de l'île, entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. L'accident est survenu il y a à peine une demi-heure. Fort heureusement, que des dégâts matériels mais tout de même une voiture sur le toit. Les secours sont sur place. Pour l'heure, on dénombre 14 kilomètres d'embouteillages, selon le CRGT. Des bouchons qui devraient s'intensifier (Photo : www.imazpress.com)