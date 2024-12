Carburants : les prix en légère hausse en ce début d’année 2025

Le prix des carburants va légèrement augmenter au 1er janvier 2025. Le sans-plomb passe à 1,64 euro/litre, soit une augmentation de 2 centimes, le gazole à 1,27 euro/litre et augmente donc de 1 centime, tandis que la bouteille de gaz grimpe à 18 euros après la suppression de la subvention du Département. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les cours du pétrole ont très peu varié en décembre (+ 0,43 % pour le sans-plomb et - 0,89 % pour le gazole) mais la parité, toujours en défaveur de l’euro (- 1,66 %), a impacté les échanges mondiaux et se perçoit négativement sur les prix à la pompe.



Pour 2025, le marché tient compte d’une probabilité accrue de perturbation de l‘approvisionnement, d’un risque géopolitique toujours présent et d’un dollar qui s’apprécie.



Ainsi, au 1er janvier 2025, les prix maximum applicables à La Réunion sont les suivants :





La variation mensuelle s'explique par les facteurs suivants :

• Pour le sans-plomb, les cours sont en très légère hausse de 0,43 %, sans impact perceptible sur le prix final à la pompe. L’appréciation du dollar engendre une hausse d’1 centime du prix final consommateur ;

• Pour le gazole, les cours connaissent une très légère hausse (+ 0,89%), perceptible à hauteur d’environ 1 centime pour le consommateur final. Néanmoins la parité évolue défavorablement pour l’euro (- 1,66 %) et annule la baisse des cours ;

• Le fret est constitué d’un seul bateau, avec un coût en hausse (transport et mise à jour des surestaries) ;

• Les droits de port sont en hausse pour l’année 2025 (+ 5 % environ). La combinaison des hausses du fret et des droits de port engendre une hausse du prix final des carburants de 1 centime environ ;

• S’agissant du gaz, les cours du propane et du butane sont strictement identiques à ceux du mois dernier. Le prix de la bouteille est très fortement impacté par la parité euro-dollar, le fret et les droits de port. En outre, la fin de l’aide allouée par le Département vient augmenter le prix de la bouteille de 3 €. Sans l’aide de la Région qui stabilise le prix de la bouteille de gaz à 18 €, cette dernière serait à 21,13 €, un niveau qu’elle n’avait pas atteint depuis plus d’un an ½.



Comme le prévoit la réglementation, le préfet fixe mensuellement les prix maximum des produits pétroliers suivants :



• Supercarburant sans plomb

• Gazole

• Gaz de pétrole liquéfié



Ces prix maximum (toutes taxes comprises) sont calculés en deux temps :



• Tout d’abord, les prix maximums hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts réellement supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.



• Puis les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil Régional et dont les recettes contribuent au financement de la région et de toutes les communes. Contrairement à l’Hexagone, l’Etat ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés à La Réunion.



L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximums, préalablement à leur application.