De nombreuses références de croquettes pour chats et chiens rappelées à La Réunion

Attention aux croquettes données à votre animal de compagnie: le site officiel Rappel conso vient de lancer une alerte concernant de nombreuses références, qui pourraient être contaminées par des salmonelles, une bactérie responsable de la salmonellose. Cela concerne les produits vendus du 18 novembre au 24 décembre à La Réunion comme dans l'Hexagone. Il est demandé au consommateur de rapporter le produit au point de vente ou de le détruire.

Plusieurs marques sont citées: Canaillou, Orlando, Vitalife, Plenima, Companino, Cora ou encore Top Budget.

Plusieurs références Carrefour, Intermarché ou de Leclerc sont aussi mises en cause. À La Réunion, plusieurs enseignes Leclerc et Carrefour ont confirmé ces rappels de produits.

La liste complète des références est à retrouver sur le site de Rappel conso, ou sur 60 millions de consommateurs.

#RappelProduit BOUCHEES MOELLEUSES SPECIAL PETITS CHIENS - TOUS MES AMIS



Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)



Motif : Présence de Salmonelleshttps://t.co/zWkIVuUvWo pic.twitter.com/3rWWcVdzo7 — RappelConso (@RappelConso) December 24, 2024

#RappelProduit GAMME CROQUETTES CHIENS ET CHATS PREMIERS PRIX - PREMIERS PRIX (PP BLANC)



Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)



Motif : salmonelles dans un lot de matière première entrant dans la composition https://t.co/FJvakv96ro pic.twitter.com/e61r9WcBdL — RappelConso (@RappelConso) December 24, 2024

Noms et marques des produits :

• Croquettes au bœuf pour chiens premier prix Carrefour 4 kg

• Croquettes au bœuf pour chiens premier prix Carrefour 10 kg

• Croquettes à la volaille pour chats premier prix Carrefour 2 kg

• Aliment complet pour chat stérilisé Plenima

• Bouchées moelleuses spécial petits chiens

• Croquettes chiens Companino Vitalife

• Croquettes chats Companino Vitalife

• Croquettes chiens et chats Companino Expert

• Croquettes chats thon et saumon Cora

• Croquettes pour chien adulte 10 et 20kg Cora

• Croquettes chien Protein Boost poulet Ultra Premium

Le rappel court jusqu'au lundi 24 février 2025.

- Risque de salmonelle dans les croquettes -

Les salmonelles présentent un risque pour les chiens ainsi qu'à la manipulation des croquettes par les propriétaires. Il est recommandé de se laver les mains après manipulation.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés.

Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

- "Ne plus consommer" -

Dans les fiches de rappel, l'organisme demande aux détenteurs des sacs de ne plus les donner à manger à leurs animaux de compagnie. "Ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, rapporter le produit au point de vente", écrit Rappel conso.

En cas d'infection, les animaux pourraient présenter des troubles comme de la fièvre, de la diarrhée ou des vomissements. En cas de symptômes visibles sur votre animal, il est recommandé de consulter un vétérinaire. Il est également possible d'obtenir un remboursement auprès de l'enseigne.

En l'absence de symptômes dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com