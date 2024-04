Casud : l'Union régionale 974 appelle à la grève ce jeudi

Le syndicat Union régionale 974 (UR974) invite l'ensemble du personnel de la CASUD à la grève ce jeudi 25 avril 2024 à partir de 7h30. La manifestation se tiendra devant le siège de la Collectivité au Tampon. Cette grève fait suite à plusieurs évènements, "principalement dus à une Direction Générale (DGS et DRH) qui ne font plus l'effort de communiquer ni avec les agents, ni avec les représentants du personnel" dénonce le syndicat. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

A ce jour, "des directives sont données verbalement, sonnant comme des ordres auxquels les agents publics quel que soit leur grade ou leur fonction doivent se plier sans pouvoir exprimer ni leur avis, ni leur consentement. En définitive, les agents de la CASUD n'ont pas droit à la parole" affirme le syndicat.

"Le Directeur Général des Services agit comme seul décideur de la CASUD" ajoute-t-il. "Par ailleurs, les agents de la CASUD subissent depuis de nombreuses années une montée en charge du travail, alors qu'aucune mesure d'évolution professionnelle n'est mise en œuvre, ni en terme de carrière qu'en terme de revalorisation salariale" affirme l'UR 974.

Ce mouvement de contestation a pour revendications :

- Une communication systématique de la Direction Générale aux agents, en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application de décisions impactant les agents,

- La mise en place d'une Commission d'Avancement Interne des non titulaires

- Une augmentation salariale par la revalorisation des IFSB et CIA pour TOUS

- Un plan de Cdisation et de titularisation

- La prise en compte des demandes des représentants syndicaux lors des instances.