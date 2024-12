Censure du gouvernement : les réactions à La Réunion

Le gouvernement Barnier a été renversé ce mercredi 4 décembre 2024, après l'adoption de la mention de censure déposée par le NFP en réponse au 49.3 déclenché pour faire passer le projet de loi de la Sécurité sociale. Les réactions sont nombreuses à La Réunion.

• Cyrille Melchior, président du Département

Suite au vote de la motion censure à l'Assemblée Nationale, consécutive à l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, je tiens à faire part de ma profonde inquiétude pour l'avenir de notre pays, et pour les Outremer en particulier qui, nous le savons, sont des territoires où les décisions prises au niveau national ont un impact amplifié.

On ne peut donc que redouter les conséquences catastrophiques pour nos territoires confrontés au chômage, à la pauvreté, à la vie chère et à la fragilité du tissu économique. Je suis d'autant plus inquiet que, suite à mes différentes rencontres au sein des ministères ces dernières semaines, j'avais pu obtenir des avancées, voire même des garanties, afin de préserver la population réunionnaise, notre économie, mais aussi les finances du Département, particulièrement exsangues compte tenu de la dynamique de croissance de nos dépenses obligatoires, liées notamment au versement des allocations individuelles de solidarité.

Notre pays entre aujourd'hui dans une période d'instabilité et d'incertitude inédite qui interroge.

Nous serons bien évidemment vigilants et nous défendrons coûte que coûte l'intérêt de notre territoire et de notre population, afin que les décisions et arbitrages à venir puissent prendre en compte nos réalités, nos difficultés et nos spécificités. C'est ce à quoi je m'attellerai dans les prochaines semaines pour faire entendre la voix du Département, et de sa population.

• Emeline K/Bidi, députée

"C'est une décision que nous avons pris en responsabilité", a réagi Emeline K/Bidi à la sortie de l'hémicycle. La députée réunionnaise et vice-présidente du groupe GDR estime, à l'issue du vote, qu'"au cours des dernières heures, on a beaucoup entendu ceux qui s'accrochaient au gouvernement Barnier nous faire un mauvais procès à coup de mensonges".

"On croit qu'il y a une alternative possible, nous rejettons la politique d'austérité, la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui peut se préparer peut être quelque chose de meilleur, à condition qu'Emmanuel Macron accepte d'écouter la voix des urnes et la voix des Français", estime l'élue.

• Perceval Gaillard, député

Barnier est censuré, Macron doit s’en aller !

Aujourd'hui en censurant ce gouvernement illégitime, l'Assemblée nationale a soldé les comptes de la macronie : des gilets jaunes à la réforme des retraites, de la dissolution au non-respect du résultat des élections.

Aujourd'hui nous avons rappelé à "Jupiter" que la roche Tarpéienne n'est jamais loin du Capitole. Prochaine étape : la démission ou la destitution du Président qui est responsable de la crise politique dans le pays.



Seule une élection présidentielle anticipée permettra d'éviter le blocage institutionnel et le chaos économique et social. Seul le Nouveau Front Populaire sera capable de mettre en place une alternative politique sociale, écologique et démocratique.



À La Réunion, ce moment de crise historique oblige l'ensemble des forces progressistes à s'unir pour défendre les grands dossiers réunionnais : logement, emploi, vie chère, protection de la biodiversité, continuité territoriale, développement économique, transition écologique ou encore mobilité.

• Mouvement Citoyen "Engagés"

Le Mouvement Citoyen "Engagés" appelle les partis politiques à s’unir pour un gouvernement élargi

Le gouvernement est tombé. C’est la 1ere fois depuis 62 ans. La motion de censure contre le gouvernement était prévisible depuis la nomination de ce nouveau gouvernement et son projet de budget 2025 . C’est un acte majeur qui aura des répercussions significatives sur le fonctionnement des institutions et la stabilité politique de la France.

Une motion de censure constitue un instrument puissant du système démocratique, mais elle comporte également des risques substantiels pour la stabilité gouvernementale, l’équilibre des pouvoirs et l'ordre social. Cette instabilité politique installée depuis plusieurs mois par le Président Macron nous mène vers une crise politique majeure.

Le Mouvement Citoyen Engagés souhaite voir la mise en place d’un gouvernement d’ouverture qui devra associer l’ensemble des forces politiques et la société civile pour une gouvernance juste avec un alignement des forces politiques avec pour objectif sortir La France du chaos politique et sociale.