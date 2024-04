Chaleur remarquable en cette fin d'été... jusqu'à 34 degrés sur le littoral

Ce vendredi 12 avril 2024, La Réunion va encore connaître des chaleurs remarquables pour un mois d'avril et cela va encore durer en cette fin de semaine. Ce jeudi, dans l'île, "la bascule en flux de nord dans une masse d'air plutôt sèche a favorisé des températures maximales proches ou supérieures aux records d'avril sur le sud et l'ouest". Les températures mesurées à la Saline frôlaient les 35 degrés. Cilaos et Petit France ont eux battus des records mensuels avec respectivement 29 degrés et 25 degrés (Photo :www.imazpress.com)

Ce vendredi, pas de changement notable attendu. La chaleur sera une nouvelle fois au rendez-vous.

Les températures maximales sont élevées avec 30 à 34°C sur le littoral, 26 à 29°C dans les cirques et 21 à 23°C au Volcan et au Maïdo.

Dimanche, les températures maximales resteront généralement au-dessus de 30 degrés sur le littoral.

"Pour les prochains jours, l'atmosphère devrait progressivement devenir plus humide avec le retour d'averses marquées en journée", préviennent les météorologues.

Un air plus humide et des nuages qui devraient ramener un peu plus d'air respirable, avec une possible baisse des températures en cours de semaine prochaine.

- Des records battus à Cilaos et dans l'ouest -

Dans notre île, d'autres communes ont vu les températures frôler des records. "On a mesuré près de 35°C à Saint-Leu, 32°C au Tremblet et 23°C au Pas de Bellecombe-Jacob", indique Météo France.

