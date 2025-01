Chambre d’agriculture de La Réunion : on vote

Depuis le 15 janvier 2025, le matériel de vote et les documents de propagande des listes de candidats aux élections des membres de la chambre d’agriculture sont envoyés par la commission d’organisation des opérations électorales (COOE), rappelle la préfecture ce vendredi 24 janvier 2025 (Photo Chambre d'Agriculture photo Sly imazpress)

"Les électeurs des dix collèges votent soit par correspondance (sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi), soit sous forme électronique par internet. Ce vote peut s’effectuer dès réception du matériel électoral et des instruments nécessaires au vote électronique, et au plus tard le vendredi 31 janvier 2025 jusqu’à minuit, dernier jour du scrutin" détaille la préfecture.



En l’absence de réception du matériel de vote, les électeurs sont invités dans les délais fixés au plus tard le 31 janvier 2025 à 17h00, à demander un matériel de substitution auprès du bureau des élections de la préfecture, par voie électronique, à l’adresse suivante : elections@reunion.gouv.fr .

"Les électeurs seront alors invités à se présenter en préfecture entre 8h00 et 12h00 ou 14h00 et 17h00. Ce matériel sera délivré à la demande de l’électeur, après contrôle d’identité physique en préfecture et validation de la demande par un représentant du Président de la COOE" termine l préfecture.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com