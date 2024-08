Chambre de Métiers et de l’Artisanat : signature de la convention d’objectifs et de moyens 2023-2027

L’État et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion ont signé ce lundi 19 août 2024 une convention d'objectifs et s’engagent à poursuivre leur partenariat au service des entreprises artisanales réunionnaises dans la perspective d’une croissance durable. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Déclinaison opérationnelle du contrat d’objectifs et de performances (COP) signé entre Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, et le réseau national des chambres de métiers et de l’artisanat, la convention d’objectifs et de moyens (COM) 2023-2027 fixe les axes d’actions de la CMA pour les 5 années à venir. Il les adapte aux enjeux et besoins des entreprises artisanales réunionnaises, et aux priorités souhaitées par le Gouvernement pour le réseau des CMA « en tant qu’acteurs de proximité de la mise en œuvre des politiques publiques économiques ».



Les missions ainsi définies devront concourir à la réussite des politiques publiques de l’Etat en cohérence avec les stratégies régionales de développement économique.



Financées en tout ou partie par la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TFCMA) payée par les entreprises, ces missions sont définies autour de 6 grands axes :



• Axe 1 : : Accompagner les entreprises artisanales dans la transition écologique et le développement durable.

• Axe 2 : Accompagner les entreprises artisanales dans la transition numérique.

• Axe 3 : Favoriser l’entrepreneuriat et le développement économique des entreprises artisanales.

• Axe 4 : Assurer la promotion et la valorisation du secteur de l’Artisanat, de ses métiers, des territoires et de la représentation des entreprises artisanales.

• Axe 5 : Contribuer au développement et à l’aménagement des territoires.

• Axe 6 : Optimiser l’efficience du fonctionnement du réseau des CMA.



Ce soutien de l’État au monde artisanal est d’autant plus important que le secteur et ses acteurs traversent depuis plusieurs années des crises successives (économique, énergétique, sanitaire, géopolitique), en faisant preuve de beaucoup de résilience et d’adaptation. C’est ainsi que les artisans se sont davantage tournés vers le digital en profitant de ses potentialités, tout comme ils ont intégré des pratiques vertueuses du développement durable dans leur process, afin de réussir leur transition numérique et écologique.



De la même manière, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat qui, au quotidien, les accompagnent, doivent aujourd’hui se réinventer, afin de réussir leurs nécessaires mutations.



Tel est aujourd’hui le double défi que se propose de relever la CMA de La Réunion, en signant cette convention d’objectifs et de moyens, et en s’engageant dès maintenant, dans un plan de transformation régionale destiné à préserver ses capacités d’actions à la fois sur les plans stratégique, humain et financier.



Pour Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion : « Les axes de travail pour la période 2023-2027 sont aujourd’hui consolidés dans ce document, au service de l’artisanat réunionnais. Par cette nouvelle contractualisation, la CMAR de La Réunion intègre ainsi dans son projet consulaire les missions régaliennes qui lui sont confiées, tout en s’engageant dans une démarche renouvelée de performance et de mesure de son impact. »



Pour Bernard Picardo, président de la CMAR de La Réunion : « La COM conforte la CMAR dans ses missions, en sa qualité d’acteur majeur de proximité. Elle nous permettra de proposer une offre de services adaptée aux besoins de nos clients que sont notamment les chefs d’entreprise artisanale, les porteurs de projet en création d’activité, les apprentis, les publics en recherche de qualification, et les partenaires. Enfin, elle servira de levier à la CMAR pour mieux préparer le secteur aux enjeux du futur ».



Rappel : les chiffres clés de l’artisanat à la Réunion.



• 250 métiers

• 25 000 entreprises en activité

• 55 000 emplois

• 2 000 jeunes formés par la voie de l’apprentissage

• 2.3 milliards de chiffre d’affaires

• 9 points de contact CMAR : 4 antennes, 4 centres de formation et 1 antenne mobile.