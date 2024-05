Championnats d'Europe de gymnastique : Marine Boyer sur le podium

Ce samedi 4 mai 2024, se déroulaient à Rimini en Italie, les Championnats d'Europe de gymnastique. Trois gymnastes de l'équipe de France repartent avec une médaille, dont celle en bronze pour la Réunionnaise Marine Boyer en poutre. Coline Devillard conserve son titre au saut, le 3e de sa carrière. Ming Gherardi Van Eijken s’offre sa première médaille européenne chez les seniors : le bronze au saut. Nous publions ci-dessous le communiqué de la fédération (Photo : Fédération française de gymnastique)

Médaillée pour la première fois de sa carrière à la poutre lors de ses premiers championnats d’Europe senior à Berne (SUI) en 2016 alors qu’elle n’avait que 16 ans, Marine Boyer, a également remporté le bronze en 2018 à cet agrès.

Depuis, elle a participé à la finale européenne en 2021, mais n’était pas montée sur le podium (6e). C’est chose à nouveau faite ici à Rimini où elle remporte le bronze grâce à un magnifique mouvement. Un exercice qu’elle réfléchit et construit avec Alizée Dal Santo et Monique Hagard depuis Saint-Etienne pour les Jeux de Paris.

"On a décidé avant les Europe d’enlever mon entrée et la stratégie à payer. Je vais continuer dans ce programme tout en augmentant ma note de départ", explique Marine.

Si elle fait partie de l’équipe olympique cet été, deviendra par ailleurs la première française à participer à trois éditions olympiques.

Première à s’élancer en finale, la doyenne de l’équipe de France a su utiliser toute son expérience pour proposer un passage stable et pose une note difficilement atteignable, 14.033. Seules Manila Esposito (ITA) en or et Sabrina Maneca-Voinea (ROU) en argent ont fait mieux dans une finale particulièrement relevée.

"Je suis tellement contente que le travail paye. Je suis sur une bonne lancée. Cette médaille me met en confiance pour la préparation des Jeux. C’était une belle finale avec 8 mouvements réussis. Je suis encore plus heureuse d’avoir réussi à performer à faire 3ème", se réjouit Marine.

