Championnats de France de lutte gréco romaine : deux médailles pour La Réunion

Ce samedi 24 et dimanche 25 février, ont eu lieu les championnats de France de lutte gréco-romaine jeunes, catégories U-15/U-17/U-20. L'équipe de La Réunion rentre chez nous avec deux médailles, dont un titre. Daren Vitry, vice-champion de l'année précédente, était très attendu dans la catégorie des U-15 -85 kg. Il confirme son début de saison en remportant la médaille d'or. Ethann Manceau a remporté lui la médaille de bronze dans la catégorie des U-15 - 44kg. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : comité régional lutte Réunion)

C’était le rendez-vous national de l’année pour les jeunes lutteurs locaux en ce qui concerne la lutte gréco romaine. Les athlètes sélectionnés pour l’événement se sont préparés toute la première partie de saison spécialement pour cette compétition qui s’est déroulée à Saint-Yrieix du samedi 24 au dimanche 25 février.

Cette année à nouveau la lutte réunionnaise nous fait la démonstration de ses qualités et nous montre de quel bois sont fait les graines de champions péi.

- Daren Vitry en mission vers l’or -

15 ans, catégorie des - 85 kg, Daren Vitry, licencié au Lutte Club de Saint-Joseph, monte une nouvelle fois sur le podium d’un championnat national, mais cette fois avec le plus beau des métaux autour du coup, l’année dernière il finissait avec le goût amer d’une seconde place obtenue au terme d’un match très serré.

Fidèle à lui-même Daren a abordé ce championnat avec la détermination et la hargne qui le caractérisent et dont il fait preuve chaque jour à l’entraînement. "Daren confirme ses sorties récentes en allant chercher le titre sur des matchs bien disputés. Confirmer ses bons résultats à son âge est difficile, il était attendu." indique Jean Pascal Henrion, coordinateur de la structure de formation vers le haut niveau de Saint-Joseph.

Après un début de compétition difficile le Saint-Joséphois n’a pas perdu la face et a montré qu’il était capable de remonter au score en allant puiser les ressources au plus profond de lui même.

- Ethann Manceau en bronze -

Ethann Manceau a remporté ce dimanche 25 février la médaille de bronze dans la catégorie des U-15 - 44kg, battu dès son entrée en compétition le collégien fait preuve d’une grande force mentale et se remobilise en quête d’une place sur le podium.

Le sociétaire du Lutte Club de Saint-Joseph gagne ensuite son repêchage et sa petite finale en venant à bout de ses adversaires avant le terme du temps réglementaire. "Ethann a passé un cap récemment et sa médaille n'est pas une surprise. Très lucide, il a eu une belle gestion de l'événement et a su s'adapter aux situations en étant très réactif", souligne Jean Pascal Henrion.

- Une seconde partie de saison chargée -



Le reste de l’équipe, bien que sans médailles, n’a pas démérité, à l’image de Léo Lebon (U-15 catégorie -52 kg), lui aussi du LCSJ, qui après s’être hisser jusqu’en demi-finale s’incline en finale pour le bronze au bout d’un combat très engagé, score final 9-7. Le lutte club de Saint- Joseph s’offre une distinction supplémentaire en terminant 3 ème meilleur club de France chez les U-15.A peine sortis de ce championnat les sportifs réunionnais retournent au travail avec d’autres objectifs en vue pour le reste de la saison, à l’approche : l’Open international de Tallinn (Estonie), le tournoi international d’Utrecht (Hollande), les championnats de France jeunes de lutte libre et féminine… autant de nouveaux défis qui attendent nos lutteurs au cours de cette année 2024, le staff de la sélection Réunion nous assure que le meilleur reste à venir, on ycroit volontiers.