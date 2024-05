Championnats de France de lutte séniors : Clacidy Dubary Sitouze remporte sa première médaille

Ce samedi 25 mai 2024, Clacidy Dubary Sitouze, du Lutte Club de Saint-Joseph, a fait briller La Réunion en obtenant la médaille de bronze des féminines de - 62 kg aux championnats de France de lutte séniors. Nous publions ci-dessous le communiqué du Comité de lutte de La Réunion (Photo : Comité de lutte)

La journée aura été longue, éprouvante et même douloureuse, samedi dernier, pour Clacidy Dubary Sitouze. La lycéenne originaire du quartier de La Cayenne, à Saint Joseph, a ajouté sa pierre à l’édifice qu’est la lutte féminine réunionnaise en ramenant sa première médaille nationale à la maison. Âgée de 18 ans, la jeune femme faisait ses premiers pas dans la catégorie senior, chez "les grands".

Ressortie bredouille des championnnats de France U-20 (sa véritable catégorie d’âge), quelques semaines auparavant, Clacidy s’est remise de cette déception et rectifie le tir avec ce podium.

Stressée et blessée à l’épaule, elle s’est littéralement surpassée sur l’ensemble de la compétition. Ultra dominante en phases de poules elle termine aisément 1 ère de son groupe et se qualifie pour les demi finales. C’est là que ça coince, la Saint-Joséphoise se heurte à une adversaire qui l’avait déjà faite vaciller lors du championnat U-20.

"Avec l’épaule endolorie par une luxation, Clacidy a dû serrer les dents pour son dernier combat, celui qui allait lui apporter le bronze. Je savais qu’elle était bien meilleure que son adversaire, pour éviter tout risques d’usure de son épaule je lui ai demandé d’écourter au maximum ce match.", indique le coach de la sélection Réunion, Valentin Damour. Les instructions du coach ont été entendues puisque la lutteuse du LCSJ amène son opposante au sol dès les 30 premières secondes du combat, à peine la chute terminée que la saint-joséphoise finalise son enchaînement sur un "croisé de chevilles".

A noter que Clacidy Dubary Sitouze n’était pas la seule athlète Réunionnaise à participer à une finale pour le bronze. David Ste Marie, du LCSJ lui aussi, a vécu une journée intense. Défait lors de son premier match, face à l’actuel médaillé de bronze des championnats d’Afrique, David remonte en trombe le tableau des repêchages et parvient jusqu’au match pour la troisième place.

Malheureusement il s’incline face à un redoutable adversaire géorgien licencié au club de Lyon St Priest. Après 7 combats en une journée, David finit sur une note d’amertume en échouant, encore une fois, si près du but. En effet, cela fait 3 années que le lutteur Rodriguais prend la cinquième place des championnats de France.

Malgré tout le coach de l’équipe reste optimiste : "David a su produire une belle lutte en nous offrant de belles phases de match, son gros défaut réside dans sa difficulté à maintenir un rythme et un niveau d’attention constant sur l’entièreté du combat, il aurait pu faire bien mieux s’il pouvait maintenir son meilleur niveau de lutte plus longtemps. Ses progrès sont indéniables et on voit qu’il lui reste une marge de progression immense, il a vraiment un énorme potentiel".

Ouvert aux lutteurs étrangers, licenciés en clubs français depuis au moins 3 ans, le niveau moyen des championnats de France s’élève d’année en année. Les lutteurs venus des régions de l’Est de l’Europe, (Tchétchénie, Daguestan, Géorgie, Ukraine), là où la culture lutte est plus développée, sont de plus en plus nombreux, ce qui explique le niveau impressionnant de cette compétition.

La Réunion finit ainsi avec 1 médaille de bronze pour 5 participants.

Les participants réunionnais :

- Taniah Mannfou -57 kg LCSJ

- Clacidy Dubary Sitouze -62 kg LCSJ

- Samuel Dijoux -74 kg LCSJ

- Denis Almirande -74 kg CLOD

- David Ste Marie -86 kg LCSJ