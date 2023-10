Changement climatique : lancement de la plateforme participative Pangar

Dans un contexte d’augmentation des risques en lien avec le changement climatique dans le monde entier, le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE) a initié un bilan des connaissances sur la thématique. Il a présenté ce jeudi 5 octobre 2023 la plateforme numérique Pangar (Plateforme d’animation pour générerdes actions contre le réchauffement) afin de consulter et informer le public sur l'évolution du changement climatique et les initiatives mises en oeuvre pour le combattre (Photo sly/www.imazpress.com)

"Cette plateforme est accessible sur le site du CCEE : il y a toutes les informations sur l'étude que nous avons mené sur les effets du changement climatique à La Réunion" explique Axel Hoareau, président de la commission du CCEE. "Nous passons désormais au volet adaptation, et c'est pour ça que nous comptons sur tous les Réunionnais qui ont des idées à nous les faire remonter. Nous ne pourrons rien faire si les habitants ne s'y mettent pas" ajoute-t-il.

Le CCEE appelle la population à s'impliquer à lutter contre les effets du dérèglement climatique. "Les résultats feront l'objet d'un rapport que nous enverrons aux collectivités" précise Axel Hoareau. Ecoutez :

Cet outil a plusieurs objectifs :

-Dresser un état des lieux des initiatives résilientes (individuelles ou collectives) publiques ou privées, existantes sur le territoire de La Réunion et qui méritent une mise en lumière pour s'adapter aux conséquences du changement climatique ;

- Produire des fiches actions opérationnelles déclinables à l'échelle individuelle et collective qui serviront à la promotion de solutions résilientes;

- Proposer un calendrier de mise en œuvre de ces actions en identifiant les acteurs et les moyens à mobiliser.

Pangar se veut "un outil grand public de mise en lumière des initiatives d'adaptation au changement climatique, permettant à la fois de prendre connaissance de l'état des lieux du changement climatique à La Réunion mais aussi de faire connaître les initiatives individuelles ou collectives que les Réunionnais mettent en œuvre à leur échelle, dans leur cadre de vie".

Dans le cadre de la présente étude, le groupement de bureaux d'études prévoit d'analyser les initiatives publiées sur la plateforme PANGAR avant le 05 novembre. Cependant, il est prévu que Pangar soit accessible à tous pendant au moins une durée d'un an.

Le CCEE a pour volonté d'impliquer des citoyens Réunionnais à travers 3 médiums:

- Un outil de collecte et de mise en lumière des initiatives avec la plateforme numérique PANGAR

- Un groupe de ressource constitué des membres du CCEE, d'experts des différentes thématiques et de citoyens volontaires

- L'organisation de tables rondes le 9 octobre prochain pour co-construire la démarche de réflexion organisée autour des actions d'adaptation au changement climatique à mettre en place.

- Une étude en deux phases -

Le lancement de cette plateforme fait part intégrante de l'étude du CCEE pour faire un état des lieux de la situation réunionnaise face au dérèglement climatique.

Le CCE a proposé une priorisation des politiques d’adaptation à déployer autour de 5 thématiques centrales : biodiversité, agriculture, eau, aménagement (habitat, transports et déplacements, gestion des risques), économie et deux thématiques transversales : santé et éducation populaire.

"On sait qu'il y aura des problèmes de sécheresse, mais aussi des périodes de précipitations plus extrêmes, et donc des risques d'inondation" souligne Axel Hoareau. "Il y a aussi la partie littoral : on sait qu'il y aura une augmentation du niveau de la mer, et donc il faut prendre en compte les habitations près de la côte. Il faut donc commencer à travailler maintenant" dit-il.

Dans le cadre de ce travail prospectif, le CCEE propose "une mise en oeuvre opérationnelle de ces politiques d’adaptation, par la préconisation d’actions reprenant en compte les conclusions de la 1ère phase d’étude restituée début 2023 et les initiatives résilientes existantes sur le territoire".

"Ces actions se matérialiseront sous la forme de Trajectoires d’Adaptation au Changement Climatique permettant d’appliquer au territoire une stratégie d’adaptation auchangement climatique dynamique et territorialisée" précise le CCEE.

