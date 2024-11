Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée des Personnes en situation de handicap, en visite à La Réunion

Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée des Personnes en situation de handicap, sera à La Réunion les 29 et 30 novembre 2024. Cette visite sera" l’occasion de mettre en lumière les initiatives locales en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap et de renforcer le dialogue avec les acteurs éducatifs, médico-sociaux et institutionnels de l’île", écrit la préfecture.

Vendredi 29 novembre, la ministre visitera des structures éducatives et médico-sociales pour échanger avec les équipes et valoriser les projets qui favorisent l’inclusion dans l’éducation et la société. Elle clôturera également la journée des 10 ans de la Charte Romain Jacob.

Samedi 30 novembre, Charlotte Parmentier-Lecocq se rendra auprès des acteurs locaux impliqués dans l’accompagnement des adultes en situation de handicap et dans le développement de services inclusifs. Elle participera ensuite à un moment festif organisé autour des 10 ans de la Charte Romain Jacob avant de conclure son déplacement par une séquence dédiée au Téléthon, afin de soutenir la mobilisation en faveur de la recherche et des maladies rares.