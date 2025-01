Chasse aux tangues : l'ONF accueillent les chasseurs qui souhaitent acheter leur licence

Dans le cadre de la prochaine ouverture de la chasse tangue saison 2025, l'Organisation nationale des forêts accueillent les chasseurs qui souhaiteraient acheter leur licence. L'ONF propose un prix forfaitaire de 150€ pour avoir l'autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Les bureaux de l'ONF accueillent les chasseurs qui souhaiteraient acheter leur licence de chasse aux tangues pour l'année 2025.

A noter que la licence de chasse du lot 12 (les Hauts sous le vent) et la licence forfait des 13 lots permettra la chasse au petit gibier à plumes et au lièvre, uniquement sur le lot 12 et pendant la période d'ouverture spécifique à ces gibiers.

Pour un meilleur accueil et une bonne organisation administrative de la vente, je vous remercie de bien vouloir porter les informations ci-dessous à la connaissance du public.

Dans le cadre de la prochaine ouverture de la chasse tangue saison 2025, (Sous réserve de la publication officielle de l'arrêté préfectoral).

L'ONF Réunion et la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion vous informent que la vente des licences se déroulera dans les locaux de l'ONF sur les sites de :

Bureau de la direction régionale de l'ONF à St Denis (Domaine de La Providence) :

Lundi 3/02, mardi 4/02 et mercredi 5/02

Lundi 10/02, mardi 11/02 et mercredi 12/02

De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Il n'y aura pas de vente de licences aux bureaux ONF de Bourg-Murat Le prix d'une licence pour un lot vendu à l'unité est de 60€.

L'ONF propose un prix forfaitaire de 150€ pour avoir l'autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts.

13 lots sont ouverts, pour une surface totale de 25 367 ha :

Salazie, lot n° 3

Piton de l'eau, lot n° 6

Rivière des Remparts, lot n° 8 Haut-Sous-Le Vent, lot n°12

Le Brulé (Haut de St Denis), lot n° 14 Bébour, Grand Etang, lot n°18 Cratère et Dioré, lot n° 21

Plaine des Palmistes, lot n° 5

Rivière Langevin, lot n° 7 Cilaos, lot n° 11

Les Makes, lot n°13 Bélouve, lot n° 16

Grand Brulé (Volcan), lot n° 20

La fermeture temporaire du lot n ° 9 de l'Entre-Deux est prolongée pour la saison de chasse 2025. Une carte des lots de chasse sera remise à l'occasion de l'achat des licences.

Les paiements se font par chèques de préférence ou en espèces. Pour des raisons comptables les chasseurs sont priés de faire l'appoint (monnaie juste) lors de leur venue.