Chasseurs et tireurs sportifs, enregistrez vos armes

La préfecture informe que la date limite pour l'enregistrement des armes pour les chasseurs est reportée au 31 décembre 2024. "Pour aider les détenteurs chasseurs dans la création de leur compte, une permanence exceptionnelle est assurée ce mercredi 7 février de 8h à 12h à la préfecture" indiquent les services de l'Etat. A noter que cet enregistrement est désormais ouvert aux tireurs sportifs. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Depuis le 8 février 2022, les détenteurs d’armes chasseurs doivent créer un compte personnel dans le système d’information sur les armes (SIA). Disposer d’un compte personnel est obligatoire pour acquérir ou vendre une arme depuis cette date, et pour enregistrer les armes déjà en sa possession.

- Prolongation du délai d’enregistrement pour les chasseurs -

Initialement fixée au 30 juin 2023, la date limite pour créer un compte dans le nouveau système d’information sur les armes est reportée au 31 décembre 2024 pour les détenteurs du permis de chasser. Tout détenteur qui a, un jour, obtenu son permis de chasser et qui détient au moins une arme doit créer un compte personnel dans le SIA.

Pour aider les détenteurs chasseurs dans la création de leur compte, une permanence exceptionnelle est assurée le ercredi 7 février de 8h à 12h - Hôtel de la préfecture

- Ouverture du SIA aux tireurs sportifs et lancement d’une expérimentation -

Après avoir été ouvert aux chasseurs, le SIA sera accessible aux tireurs sportifs le 27 février 2024. À l’occasion de cette ouverture, une délégation du service central des armes et explosifs (SCAE) sera présente à La Réunion les 6 et 7 février 2024 pour rencontrer les armuriers et les partenaires locaux (fédérations départementales de tir, de chasse, etc.).

- La création d’un compte personnel, une démarche simple -

Un français sur dix est concerné par le système d’information sur les armes. Le SIA simplifie les démarches administratives des usagers détenteurs d’armes et modernise le traitement des dossiers. De l’acquisition chez l’armurier à l’instruction du dossier, la procédure est entièrement dématérialisée.

La création de compte se fait sur ce site internet depuis n’importe quel ordinateur ou tablette connecté à internet. Un document d’aide à la création de compte, étape par étape, est disponible en page d’accueil.

Pour créer votre compte, vous devez disposer d’une adresse électronique valide, d’un support numérique permettant de valider le lien qui sera transmis lors de l’activation du compte, d’un titre d’identité en cours de validité, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, ainsi que, pour les chasseurs, d’un permis de chasser.

Les détenteurs chasseurs peuvent se faire aider pour créer leur compte :

- auprès du bureau de la police administrative de la préfecture (02 62 40 76 93)

- dans les points d’accueil numériques en préfecture, les mardis et jeudis de 8h à 12h

- dans l’un des 28 espaces France Services (carte interactive)

- auprès de la fédération nationale des chasseurs à La Réunion (0692 36 84 44 / 0692 36 84 43)

- en se rendant dans une armurerie (cette prestation peut être payante).