Cher Père Noël, pour 2024, nous souhaitons l'égalité sociale, la tolérance et action climatique

En ce 25 décembre 2023, La Réunion célèbre Noël à l'instar de nombreux pays dans le monde. Le père Noël est passé, les cadeaux ont été ouverts et appréciés. L'équipe d'Imaz Press souhaite donc un joyeux Noël à tous ses lecteurs. Un peu pris par l'actualité, nous avons cependant oublié de déposer notre liste de cadeau pour cette année. Nous la postons donc ce lundi, en espérant peut-être recevoir nos cadeaux tout au long de 2024. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cher Père Noël, l'année a – encore – été éprouvante. Conflits mondiaux, guerres, massacres, famines, catastrophes naturelles…La liste est longue et peu joyeuse. On espère donc que l'année à venir le sera un peu plus.



Cher Père Noël, tout d'abord, égoïstement, nous espérons que la situation des Réunionnais.es s'améliorera cette année. Entre taux de chômage et taux de la population vivant sous le seuil de pauvreté élevés, mais aussi inflation record, la situation économique est plus qu'inquiétante. Pourrais-tu t'assurer que de vraies mesures sociales soient prises pour les familles, les plus fragiles ?



Cher Père Noël, pour 2024, nous espérons aussi assister à un réveil républicain. La France semble tourner le dos à toutes ses valeurs dernièrement, avec l'aval d'une partie de la population. Pourrais-tu secouer un peu nos politiciens avant que le pays ne s'embourbe définitivement dans un marasme réactionnaire, raciste et globalement haineux ?



Cher Père Noël, les violences contre les minorités n'ont toujours pas été résolues. Pourtant, nous avions cru comprendre que les violences sexistes et sexuelles étaient la priorité du gouvernement ? Pourrais-tu au moins nous épargner en 2024 un Président qui défend un homme accusé de viols et d'agressions sexuelles aux heures de grande écoute ? Cela devient un peu fatigant.



Cher Père Noël, nous pensons bien évidemment à toutes les populations qui souffrent, sous le joug de la haine raciale, mais aussi d'un capitalisme débridé qui réduit au travail forcé des millions de personnes à travers le monde. Penses-tu pouvoir un jour les raisonner ?



Cher Père Noël, alors que les températures battent encore des records cette année, les mesures se font encore attendre pour lutter contre le dérèglement climatique. Encore une fois, il nous semblait pourtant que cela devait être la priorité de notre Première ministre. Pourrais-tu les inciter à faire plus que des effets d'annonces, entre deux déplacements en jet privé ?



Semble-t-il que toutes ces demandes qui nous paraissent pourtant assez raisonnables soient inaudibles. Peut-être que la magie pourra enfin faire bouger les choses.



Nous comptons sur toi, vu que nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants.



Joyeux Noël tout de même.



Imaz Press Réunion / redac@ipreunion.com