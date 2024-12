Chikungunya : 44 cas confirmés à La Réunion, le virus poursuit sa circulation

Depuis le 23 août 2024, 44 cas de chikungunya ont été confirmés à La Réunion. Les cas sont répartis en 3 regroupements de cas (foyers) actifs à l'Hermitage (10 cas), à L’Étang-Salé les hauts (20 cas) et à Grand Bassin (3 cas). Trois cas isolés ont également été signalés sans qu’un lien ait pu être fait avec un foyer connu. La circulation du chikungunya s’intensifie sur le territoire, singulièrement dans le foyer d’Etang Salé. (Photo : www.imazpress.com)

Chikungunya

Depuis le 23/08, ce sont 44 cas confirmés de chikungunya autochtones qui ont été signalés à la Réunion.

Tous les cas, PCR+, ont été confirmés par le CNR associé des Arboviroses-CHU La Réunion.

Ces cas sont répartis entre 3 foyers actifs : L’Ermitage (10 cas), l’Etang Salé (20 cas) et Grand Bassin (3 cas).

Trois cas isolés ont également été signalés sans qu’un lien ait pu être fait avec un foyer connu. Les services de lutte-anti vectorielle de l’ARS ont déployé leurs mesures de gestion autour de l’ensemble des cas.

La circulation du chikungunya s’intensifie sur le territoire, singulièrement dans le foyer d’Etang Salé. Le nombre total de cas reste cependant, relativement modéré et l’impact sanitaire très limité.

Par ailleurs, la dengue continue de circuler à bas bruit sur le territoire. En ce début d’été, les conditions météorologiques sont donc propices à la propagation des arboviroses.

Dans ce contexte de circulation autochtone de chikungunya et de dengue, le personnel médical est invité à prescrire le plus rapidement après le début de symptômes une analyse biologique permettant la confirmation ou l’infirmation du diagnostic chez tout patient qui présenterait un syndrome pseudo-grippal avec douleurs articulaires. Seule la PCR (à réaliser jusque J7) permet un diagnostic de confirmation rapide.

Retrouvez toutes les informations utiles sur l’épidémiologie, la clinique, la biologie, la confirmation et la déclaration des cas dans Le Point Sur le chikungunya.

Infections respiratoires aigües et virus grippaux

Le nombre de passages aux urgences pour « syndrome grippal » était en progression (Figure 1). En S49, les urgences totalisaient 42 passages pour ce motif versus 33 en S48.

Le nombre d’hospitalisations augmentait modérément avec 9 hospitalisations contre 4 la semaine précédente. La part d’activité des urgences pour un « syndrome grippal » demeurait inférieure à 1% de l’activité totale.

En médecine de ville, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) demeuraient stables à 3,8% de part d’activité

en S49 versus 3,5% en S48. La part d’activité pour IRA se situait au-dessus de la moyenne 2013-2023.

La surveillance virologique en S49 identifiait une circulation de virus grippaux avec une faible intensité et majoritairement de virus de type A(H1N1)pdm09. Le taux de positivité diminuait avec 6% des tests positifs pour les virus grippaux en S49 versus 11% en S48.

Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans)

Le nombre de passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans progressait de 74% en S49 (Figure 4). En S49, 73 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour « bronchiolite » contre 42 en S48.

Les enfants de moins de 1 an représentent plus de 9 passages aux urgences sur 10 et 90% des hospitalisations.

Les nouvelles hospitalisations augmentaient de plus de 87% de (n=30) par rapport à la semaine précédente (n=16) (Table 1).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de 2 ans représentait 17% en S49 contre 11% pour la S48.

Si la progression des indicateurs sanitaires se poursuit La Réunion entrera en épidémie de bronchiolite pour la fin de l’année 2024.

Concernant la surveillance virologique, la circulation du VRS augmentait avec un taux de positivité de 18% en S49.

Gastro-entérites aigues (GEA)

En S49, le nombre de passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite était en baisse pour la troisième semaine consécutive. Le nombre de passages était de 63 en S49 versus 73 en S48.

Le nombre d’hospitalisations était stable avec 5 hospitalisations en S49 contre 4 en S48.



Chez les enfants de moins de 5 ans, le nombre de passages aux urgences pour un motif de gastro- entérite était en diminution modérée. Trente-et-un passages pour motif de gastro-entérite ont été comptabilisés en S49 versus 37 passages en S48. Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences était stable avec 2 hospitalisation en S49 versus 1 en S48.

En S49, la part d’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était en diminution par rapport à la semaine précédente (4,7% en S49 vs 5,6% en S48).

COVID-19

En S49, les consultations aux urgences pour motif COVID-19 restaient stables à un niveau très faible.

En S49, 2 patients ont consulté aux urgences pour un motif de COVID-19 versus 7 patients la semaine précédente. Aucune nouvelle hospitalisation pour un motif de COVID-19 n’a été notifié en S49.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion montrait un taux de positivité (TP) de la COVID-19 très faible en S49. En S49, seulement 3 tests positifs parmi 187 tests soit un TP de 1,6% vs 3 tests positifs parmi 158 tests en S47 soit, un TP de 1,9%.

Mortalité toutes causes

En S47, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 91 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en diminution (n=105 en S46). Le nombre de décès observé en S47 était inférieur au nombre de décès attendu (n=112).

Chez les plus de 65 ans, le nombre de décès observé en S47 (n=67) était inférieur au nombre de décès attendu (n=85). Ce chiffre était en baisse comparé à ce qui était observé en S46 (73 décès observés).