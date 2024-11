Chikungunya : trois nouveaux cas signalés à La Réunion

Trois nouveaux cas de chikungunya ont été signalés dont 2 sont reliés au foyer de l’Ermitage qui compte à présent 5 cas. Le troisième est un cas isolé, situé à l’Etang Salé. Côté grippe, depuis le début de l’épidémie, 6 personnes ont fait l’objet d’une admission en réanimation. Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient stables, tandis les passages aux urgences tous âges pour gastro-entérite étaient en hausse. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

• Chikungunya

Les services de lutte-anti vectorielle de l’ARS ont déployé leurs mesures de gestion. Entre le 23 août et le 7 novembre, 14 cas confirmés de chikungunya autochtones ont été signalés à la Réunion.

Tous ces cas, PCR+, ont été confirmés par le CNR associé des Arboviroses-CHU La Réunion. A ce jour, 2 foyers de transmission existent : l’un comptabilisant 7 cas à Boucan Canot (les Aigrettes) et l’autre 5 cas à l’Ermitage. Un cas isolé avait également été signalé à Saint Gilles les Bains il y a quelques semaines. Pour la 1ère fois, un cas a été signalé à distance du secteur de Saint Gilles les Bains, ce cas est localisé à Etang Salé (sud de l’île).

Les derniers cas récents invitent à la plus grande vigilance car ils surviennent à distance dans le temps des cas précédents (circulation non détectée) et pour un cas à distance géographique.



Dans ce contexte de circulation autochtone de chikungunya, le personnel médical est invité à prescrire le plus rapidement après le début de symptômes une analyse biologique permettant la confirmation ou l’infirmation du diagnostic chez tout patient qui présenterait un syndrome pseudo-grippal avec douleurs articulaires. Seule la PCR (à réaliser jusque J7) permet un diagnostic de confirmation rapide.



• Infection respiratoire aigüe et virus grippaux

Les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal restaient stables en S44. En S44, les urgences totalisaient 50 passages pour ce motif versus 49 en S43. Le nombre d’hospitalisations à l’inverse diminuait avec 3 hospitalisations en S44 versus 11 la semaine précédente.

Depuis le début de l’épidémie, 6 personnes ont fait l’objet d’une admission en réanimation avec un diagnostic de grippe confirmé. Les cas graves présentaient tous au moins un facteur de risque.

La part d’activité des urgences pour un motif de syndrome grippal restait stable et représentait 1,2% de l’activité totale comme la semaine précédente.

En médecine de ville, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) diminuaient modérément avec 3,7% de part d’activité versus 4,2% en S43. La part d’activité pour IRA se situait au-dessus de la moyenne 2013-2023.





• Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans)

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient stables en S44 comparés à la semaine précédente. En S44, 42 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite contre 40 en S43. Ils étaient presque tous âgés de moins de 1 an (41/42).

Les nouvelles hospitalisations étaient aussi stables (n=17) comme la semaine précédente (n=17).La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de 2 ans restait stable avec 11,7% de l’activité en S44 contre 11,4% pour la S43.

• Gastro-entérites aigues (GEA)

En S44, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient en hausse. Le nombre de passages était de 114 en S44 versus 92 en S43. Le nombre d’hospitalisations était en revanche en diminution modérée avec 13 hospitalisations en S44 contre 16 en S43.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite étaient aussi en hausse. Environ 44 passages pour motif de gastro-entérite ont été comptabilisés en S44 versus 38 passages en S43. Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient stables avec 4 hospitalisations en S44 versus 7 en S43.

En S44, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était en augmentation par rapport à la semaine précédente (7,7% en S44 vs 6,6% en S43).

• Covid-19

En S44, les consultations aux urgences pour motif COVDI-19 restaient stables à un niveau très faible. En S44, 5 patients ont consulté aux urgences pour un motif de COVID-19 versus 6 patients la semaine précédente. Les hospitalisations restaient stables avec une nouvelle hospitalisation pour motif de COVID-19 en S44 comme en S43 .

