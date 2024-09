CHOR : Une journée dédiée à la sécurité des patients

Le vendredi 20 septembre 2024, le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et plus spécifiquement le service Qualité en partenariat avec les représentants des usagers a organisé à l’occasion de la Journée Mondiale de la sécurité aux patients une journée dédiée. L'occasion d'échanger sur son retour d'expérience au sein de l'hôpital et du facteur humain en santé. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : CHOR)

- Les objectifs de cette journée -

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion a lancé la première édition du « Village Sécurité des soins, Qualité et Droits des Usagers », avec pour objectifs de :

- Renforcer la compréhension générale de la sécurité des soins

- Promouvoir les mesures mondiales visant à prévenir les dommages évitables dans le domaine des soins

- Au programme -

Les usagers et soignants ont pu bénéficier de présentations instructives sur différents sujets comme :

- Facteurs Humains en santé : de quoi parle-t-on ? (Biais cognitifs, effet tunnel, écoute active)

- L’effet tunnel : et si on parlait de l’expérience au CHOR ?

- Retour d’expérience sur le déploiement de Mon Espace

- La santé aux urgences adultes

- Autre …

Des ateliers et des stands ont aussi été mis en place sur l’expérience patient, sur « Mon espace Santé » de la sécurité sociale, sur la découverte des droits des patients avec les représentants des usagers du CHOR, sur la maitrise du risque infectieux…

- Quelques témoignages -

De Soignants :

"La journée a été très intéressante et instructive"

"Les ateliers hygiènes ont été utiles et ludiques. Nous sommes motivés pour s’engager dans "la chambre des erreurs"

Des représentants de l’AURAR

"Merci pour cette journée. Cela nous donne des idées. Nous n’avons jamais organisé la journée sécurité"

Des représentants des usagers

"Nous remercions le CHOR pour cette journée. Nous devons encore aller chercher les usagers et nous rendre plus visibles auprès d’eux."

- Pour rappel -

Les représentants des usagers sont des bénévoles ou membres d’une association agréée par le ministère de la santé ou mandatés par une association ou nommés par le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ils travaillent avec le CHOR et sont présents pour conseiller et aider les usagers de l’établissement.

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion a pleinement intégré le projet des usagers dans sa stratégie d’établissement et œuvre à la mise en place d’actions au bénéfice des patients et à leur qualité de soins, de vie et de prise en charge à l’hôpital.