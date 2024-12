Le CHU de La Réunion distingué treize fois pour la qualité de certaines spécialités

Le magazine Le Point vient d’annoncer son palmarès 2024 des hôpitaux et cliniques françaises. Le CHU de La Réunion se distingue treize fois, sur les 85 disciplines, dans ce classement fondé sur l’analyse de millions de données anonymisées issues des hôpitaux français. Selon l'institution, cela "met en lumière l’engagement et l’expertise des équipes médicales et paramédicales des sites du CHU nord et du sud". (Photo : www.imazpress.com)

Le CHU de La Réunion apparaît 13 fois dans les classements nationaux du magazine Le Point. Avec 136 classements d’hôpitaux publics et de cliniques privées dans 85 disciplines, il s'agit de l'édition la plus complète jamais publiée. Journalistes et informaticiens, ont pendant un an, passé au crible les 1.400 établissements de court.

Voici les principales distinctions obtenuespar le CHU :

Cardiologie :

Infarctus du myocarde : 11e sur 448 hôpitaux (CHU nord)

Angioplastie coronaire : 20e sur 199 hôpitaux (CHU nord)

Chirurgie cardiaque adulte : 24e sur 38 hôpitaux (CHU nord)

Rythmologie (troubles du rythme cardiaque) : 30e sur 244 hôpitaux (CHU sud)

Orthopédie :

Chirurgie de la cheville : 25e sur 381 hôpitaux (CHU sud)

Chirurgie du dos : 41e sur 122 hôpitaux (CHU sud)

Neurologie :

Épilepsie chez l’enfant et l’adolescent : 30e sur 211 hôpitaux (CHU nord)

Épilepsie chez l’adulte : 40e sur 438 hôpitaux (CHU nord)

Gynécologie et cancers de la femme :

Fibrome utérin : 42e sur 311 hôpitaux (CHU sud)

Cancer de l’utérus : 40e sur 225 hôpitaux (CHU sud)

Selon le CHU de La Réunion, ces distinctions reflètent sa volonté "d’offrir des soins de qualité et de répondre aux besoins des patients dans des disciplines stratégiques. Grâce à des investissements constants, une innovation médicale continue et des équipes dévouées, le CHU contribue à l’amélioration de la santé dans les territoires ultramarins et se hisse parmi les établissements de référence à l’échelle nationale", conclut l'institution.