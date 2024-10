CHU de La Réunion : inauguration officielle de la Maison des femmes, de la mère et de l’enfant

La Direction du CHU de La Réunion a inauguré officiellement sa première antenne de la Maison des femmes, de la mère et de l’enfant. Mis en place par l’ARS et porté par le CHU de La Réunion, ce dispositif pluridisciplinaire répond à un enjeu de santé publique majeur et s'inscrit dans la continuité des axes forts définis dans le projet régional de santé. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

L’inauguration officielle a eu lieu ce jour, en présence de Lionel Calenge, directeur général du CHU de La Réunion, Huguette Bello, présidente du Conseil de Surveillance et présidente de la Région Réunion, du Dr Mohammed Elarouti, directeur de l’Animation Territoriale et des Parcours de Santé à l’ARS La Réunion, de Parvine Lacombe, directrice du cabinet du Préfet de La Réunion.

Étaient également présents : le Pr Peter Von Theobald, président de la Commission médicale d’établissement, Brigitte Adame, 2ème adjointe au maire de Saint-Denis, Nathalie Le Clerc’H, substitut au Procureur, représentant le Parquet Général, Marion Hardy vice- présidente chargée des fonctions de juge des enfants, magistrat coordonnateur du tribunal pour enfants - Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, et de Mémona Hintermann, marraine de la Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant du CHU de La Réunion.

- Accueillir, orienter et prendre soin des victimes -

Des professionnels de santé de premier recours seront chargés d’accueillir, de prendre soin et d’être à l’écoute des femmes, des mères et des enfants victimes, via :

- le dépistage

- le recueil des révélations de violences l’organisation du dépôt de plaintes ou le recueil de preuves sans plainte in situ

- l’orientation vers les services, professionnels ou associations dédiées

Pour les enfants et les adolescents, une organisation spécifique sera mise en place afin de répondre à leurs besoins particuliers avec des professionnels formés et des protocoles adaptés pour garantir la sécurité et le bien-être des jeunes victimes.

- Évaluation pluriprofessionnelle et projet personnalisé de soins -

Les femmes victimes pourront bénéficier d'une évaluation pluriprofessionnelle, impliquant divers experts (psychologues, travailleurs sociaux, médecins) pour une prise en charge globale. Cette évaluation permettra d’élaborer un plan personnalisé de soins et d'accompagnement, visant à répondre spécifiquement aux besoins de chaque victime.