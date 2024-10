CHU : Force Ouvrière dépose un préavis de grève pour alerter sur une "situation critique"

Suite à son Conseil syndical élargi du mercredi 16 octobre 2024, FO CHU de La Réunion alerte sur une "situation critique au sein de l’établissement" et dépose un préavis de grève. Malgré des mois de mobilisation et un mot d'ordre de grève en place depuis novembre 2023, "aucune des revendications du personnel n'a été entendue et les fonds précédemment n’ont servi qu’à résorber la dette sociale" dénonce le syndicat.

"Le manque de financements du projet social, d’effectifs, dégradent gravement les conditions de travail des agents, menaçant directement la qualité des soins offerts à la population réunionnaise" souligne FO, qui appelle "à des actions urgentes pour sauver le CHU".

Le Conseil syndical élargi de FO CHU de la Réunion constate "avec inquiétude que la situation du CHU demeure gravement bloquée depuis plusieurs mois".

"Pire encore, la dégradation s'intensifie, mettant aujourd'hui en péril l'accès aux soins de qualité pour l'ensemble de la population réunionnaise tant les conditions de travail de tout le personnel est dégradé ! A bout, dans une démarche de protection du système de soins et des agents, FO CHU dépose un préavis de grève" annonce le syndicat. «

"Lors de nos précédentes mobilisations, nous avions alerté la direction et les pouvoirs publics sur les dérèglements structurels qui minent le bon fonctionnement du CHU et sur les manques criants de financements. Depuis, rien n’a changé", regrettent les militants FO CHU unanimement. Le constat est simple : la situation empire et les promesses de revalorisation du coefficient géographique n’ont pas été honorées.

Le mot d’ordre de grève illimitée, initié dès le 2 novembre 2023, portait des revendications claires, essentielles pour restaurer le fonctionnement du CHU :

• Le rétablissement d’un niveau d’effectif suffisant pour assurer un service de qualité.

• La mise en place d’un projet social garantissant une meilleure intégration des contractuels.

• Le remplacement immédiat poste pour poste de toutes les absences.

"À ce jour, aucune de ces revendications n’a été entendue et aucune mesure concrète n’a été prise pour résoudre cette crise.

Le résultat est drama2que : les agents sont à bout" assure le syndicat.

"Epuisés par des conditions de travail de plus en plus difficiles, ils ne peuvent plus assurer des soins de qualité. Cette souffrance au travail impacte directement la prise en charge des patients, entraînant une dégradation préoccupante des soins prodigués à La Réunion."

40 millions débloqués en urgence par l’Etat ont financé le remboursement de la dette sociale et ont permis de régulariser des factures de fournisseurs. Toutefois, "le projet social indispensable à un accès aux soins de bonne qualité pour les réunionnaises et les réunionnais n’est pas inclus dans ce financement" explique FO.

"Il est impératif que des moyens adaptés soient alloués à notre établissement, en tenant compte des spécificités de notre situation insulaire au cœur de l'océan Indien. Le CHU de La Réunion supporte en effet des charges particulières, notamment les évacuations sanitaires (évasan) vers des structures médicales spécialisées" rappelle le syndicat.

"La population réunionnaise mérite un accès à des soins de qualité, à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés sur ce territoire isolé. FO CHU de La Réunion en appelle aux autorités compétentes pour qu'elles prennent la mesure de la gravité de la situation et apportent enfin des réponses concrètes et rapides" conclut-il.