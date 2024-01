Cirest : des coupures d'eau d'alimentation programmé à partir de 18h30

Suite à l’annonce du Préfet du déclenchement de l’annonce rouge ce soir, dimanche 14 janvier, à 20h00, la régie des eaux de la CIREST procédera à une coupure de l'alimentation en eau sur les communes de La Plaine des Palmistes et de Sainte-Rose, à 18h30 ce dimanche. Nous diffusons ci-dessous le communiqué de la Cirest. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Par conséquent, il n’y aura pas d’alimentation en eau potable avant la levée de l’alerte rouge.

Ces mesures préventives existent pour protéger le réseau de distribution d’eau des communes. C’est une stratégie qui a fait ses preuves lors des derniers événements cycloniques.

Nous vous rappelons que dès le préavis de passage en alerte rouge et afin de préserver les installations, une mise en sécurité des sites de pompage et de distribution sera réalisée. Pour cela, des coupures préventives de la distribution en eau seront mises en place.

La mise en sécurité permet de préserver les installations des dommages liés aux intempéries et des dégâts sur le réseau électrique.

La coupure de la distribution en eau a pour objectif de disposer de réservoirs pleins et de pouvoir remettre en eau les réseaux le plus rapidement possible, sous réserve, que le réseau électrique et les sites de pompage soient opérationnels.

Il est recommandé aux abonnés de vérifier l’état de leurs réserves en eau et de les reconstituer autant que de besoin.

Suite à la remise en service des installations, il est recommandé, par mesure de précaution, de ne pas boire l'eau du robinet avant la parution d'un avis de retour à la normale.