Marché de l’eau de la Cirest : Joé Bédier saisit la justice

Le maire de Saint-André, Joé Bédier, a saisi la procureure de la République ce mercredi 12 mars 2025, par l’intermédiaire de son avocat Me Robin Binsard, sur la base de l’article 40 du Code de Procédure Pénale. Ce signalement concerne le futur marché de l’eau potable et de l’assainissement, d’un montant de plus de 210 millions d’euros, qui doit être soumis au vote lors du conseil communautaire de la Cirest prévu ce jeudi. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Alors que le conseil communautaire doit valider l'attribution du marché à la CISE Réunion, Me Robin Binsard estime que l'appel d'offre a été réalisé dans des "conditions singulières" et qui "désormais interrogent".

Ce dernier explique que l'avis de concession, publié le 16 août 2024, courait uniquement sur deux mois, un délai "surprenant au regard de l'ampleur du marché proposé". "Cela est d'autant plus étonnant que Runéo, filiale locale de Véolia, a adressé un courrier le 2 septembre afin d'obtenir un report de deux mois pour lui permettre de soumettre une candidature sérieuse et documentée", avance-t-il.

Si le "principe de report a été accordé", l'entreprise a bénéficié uniquement de deux semaines supplémentaires, et Runéo "n'a pas eu d'autre choix que de renoncer à sa candidature". Seule la CISE a donc candidaté.

Aujourd'hui , l'avocat de Joé Bédier s'interroge sur "une éventuelle collusion entre le groupe SAUR et la Cirest", qui serait "corroborée par une photo prise dans une boîte de nuit de La Réunion".

"Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît légitime de s’interroger sur la légalité de la procédure d’appel d’offres et sur la commission d’un éventuel délit de favoritisme au profit de la société Cise Réunion", écrit l’avocat. Une demande de contrôle de la légalité de cette procédure d’attribution d’une concession de service public a aussi été adressée au préfet.

- "dérives financières" -

L'équipe municipale de Saint-André "réaffirme son opposition ferme à toute augmentation du prix de l’eau pour les habitants de la commune".

"Il est inacceptable que les dérives financières de la Cirest soient répercutées sur le contribuable Saint-andréen. La municipalité considère que le rapport qui sera présenté ce jeudi est tout simplement indécent, car il prévoit une hausse du prix de l’eau pour plusieurs communes de l’Est sans aucune contrepartie liée à l’amélioration de la qualité de service", écrit la ville, qui "défendra toujours avec détermination les intérêts de ses administrés et veillera à ce que la gestion de l’eau reste transparente, équitable et financièrement responsable".

"Le rapport présenté est sans équivoque sur l’augmentation du prix de l’eau à Saint-André et nous serons très attentifs à la posture de l’opposition municipale de Saint-André dans cette affaire à enjeu pour la commune", estime le maire.

Contactée, la Cirest devrait réagir dans la journée.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com