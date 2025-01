Cirest : Patrice Selly se défend sur la gestion de l'eau

Patrice Selly, président de la Cirest, a organisé un nouveau point presse concernant la situation sur les coupures d’eau sur le territoire ce lundi 20 janvier 2025. Il a notamment défendu la gestion de la crise actuelle (Photo sly/www.imazpress.com)

"J'ai voulu rappeler toutes les mesures qui ont été prises depuis quelques semaines par la Cirest pour essayer d'apporter des solutions face à cette situation inédite", s'est défendu Patrice Selly au lendemain de critiques formulées par Joé Bédier, maire de Saint-André.

"Plus de 30.000 packs d'eau ont été distribués ces dernières semaines à Saint-André", a rappelé le président de la Cirest et maire de Saint-Benoît. "C'est une dépense de près de 45.000 euros par jour. Il y aussi des citernes qui ont été installées sur l'ensemble du territoire, il y a 45 citernes sont en cours de déploiement...", a-t-il listé.

"C'est vraiment manquer de respect quand on dit que rien n'est fait à la Cirest. Personne ne peut donner de leçon pour dire qu'on aurait mieux fait que d'autres", a-t-il lancé.

- Schéma directeur -

Près de 23 millions d'euros ont été investis sur l'assainissement collectif et l'eau potable ces quatre dernières années à Saint-André, a assuré Patrice Selly. "Quand on regarde les mandatures précédentes, on pourra constater que les investissements étaient largement inférieurs à ceux réaliser depuis 2020. Avant, pas grand chose n'a été fait pour anticiper les effets du dérèglement climatique", tacle le président de Cirest.

Des travaux sont en cours "pour l'ensemble du territoire de la Cirest, et pas uniquement sur une ou deux communes".

"Il y a d'autres pistes de réflexions qui sont en cours , notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur de l'eau potable et de l'assainissement. Des pistes commencent à émerger, pour faire en sortir que d'ici deux, trois ans, le territoire de la Cirest soit autonome en matière d'eau potable", conclut-il.

