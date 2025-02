Le Tampon : le Centre de pilotage opérationnel de la Cise se prépare à l'approche de Garance

Face à l’arrivée imminente de la tempête tropicale Garance, le Centre de pilotage opérationnel (CPO) de la Cise Réunion intensifie sa surveillance et active ses protocoles d’intervention. Objectif : anticiper les impacts sur le réseau d’eau potable et assurer une réactivité optimale en cas d’incident. (Photos : www.imazpress.com)

Le Centre de pilotage opérationnel de la Cise joue un rôle clé dans la gestion du réseau d’eau potable de l’île. Il permet de surveiller en temps réel plus de 3.000 km de canalisations et de contrôler à distance plus de 300 installations stratégiques.

À l’approche de Garance, les équipes appliquent une procédure éprouvée, validée avec les collectivités, afin de garantir une coordination optimale des interventions. "Chaque agent sait déjà ce qu’il devra faire et avec qui", souligne Paul Rompen, chef d’agence périmètre sud-ouest de la Cise. Écoutez :

Selon lui, les consignes sont claires : aucune coupure préventive n’est prévue lors du passage en alerte rouge. Toutefois, en cas de dommages sur le réseau ou d’interruptions d’alimentation électrique, des perturbations de la distribution d’eau pourraient survenir.

- Des réservoirs remplis au maximum pour anticiper les coupures -

Pour limiter l’impact d’éventuelles dégradations, la priorité a été donnée au remplissage des réservoirs. "L’objectif est de maintenir la distribution le plus longtemps possible", précise Cindy Lebon, responsable du CPO. Regardez :

Grâce à la télésurveillance, les équipes peuvent suivre en temps réel l’état des réservoirs et réagir rapidement en cas d’anomalie Cependant, les conséquences du passage de Garance restent incertaines.

"Nous sommes tributaires des conditions météorologiques. Si des conduites sont endommagées ou si l’électricité est coupée sur certains sites, l’approvisionnement en eau pourra être impacté", rappelle Cindy Lebon.

Les équipes de la Cise restent donc en veille permanente, prêtes à intervenir dès la levée de l’alerte rouge pour limiter les perturbations et rétablir le service en cas de besoin.



pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com